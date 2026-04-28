México 2026 Afectados y ganadores para la Liguilla del Clausura 2026 por convocatora de México Cinco de los ochos clasificados a la Liguilla Liga MX tiene bajas debido a la lista del Mundial 2026.

Video Mundial 2026: Convocatoria de Selección Mexicana de jugadores de Liga MX

La convocatoria de la Selección Mexicana de jugadores de Liga MX para el Mundial 2026 dejó entrever a los grandes afectados y ganadores de cara a la Liguilla del Clausura 2026.

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Ganadores rumbo a la Liguilla tras convocatoria de México



Los equipos que salieron 'limpios' al no tener ningún jugador en la lista de Javier Aguirre son Atlas, Tigres y Pachuca, mientras que Chivas, América, Cruz Azul, Pumas y Toluca aportan a esta nómina.

El duelo más disparejo será así el de Chivas vs. Tigres debido a las cinco bajas del Rebaño Sagrado, más las lesiones de Ángel Sepúlveda y de Daniel Aguirre, que su estatus es desconocido rumbo a los Cuartos de Final.

En las otras eliminatorias, salvo Toluca que tiene dos jugadores convocados, la posibilidad de jugar con todos sus foráneos resta esa desventaja al tener futbolistas de calidad para contrarrestar la serie ante Pachuca.

Del resto, Cruz Azul pierde solo uno ante Atlas que irá completo, mientras que del América vs. Pumas de Cuartos de Final, ambos tendrán una baja en sus planteamientos tácticos.

CLos convocados de la Liguilla Clausura 2026



El único equipo que tiene un jugador convocado sin estar en la Liguilla de la Liga MX es Santos Laguna con el llamado de Carlos Acevedo, como uno de los tres porteros para el Mundial 2026.

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos

Jesús Gallardo - Toluca

Israel Reyes - América

Brian Gutiérrez - Chivas

Luis Romo - Chivas

Gil Mora - Tijuana

Erik Lira - Cruz Azul

Roberto Alvarado - Chivas

Armando González - Chivas

Alexis Vega - Toluca

Guillermo Martínez - Pumas.