Héctor Herrera vive un momento dulce en su vida profesional y personal. El futbolista mexicano está en un equipo protagonista de la Liga MX como lo es Toluca, y se está dando una nueva oportunidad en el amor tras divorciarse a principio de año.

Y es que Herrera está conquistando a la actriz y conductora mexicana Paola Villalobos, con quien estaría saliendo desde hace varios meses según revela TV Notas.

PUBLICIDAD

Una fuente consultada por la revista de espectáculos asegura que el futbolista de los Diablos Rojos está muy contento e ilusionado con Paola Villalobos.

“ Ya tienen un tiempito saliendo, pero todo ha sido muy discreto. Él, desde que la vio, quedó fascinado por su belleza. Con el trato vio que es una buena chica. Por su parte, ella sé que va poco a poco y deja fluir las cosas, pero los dos están muy contentos”, señala la fuente de TV Notas.

Recientemente, Héctor Herrera aceptó la invitación al podcast Entre Lobas que es conducido por Paola Villalobos, a quien habría conocido por amigos en común.

El coqueteo entre ambos habría iniciado desde hace varios meses, incluso la fuente señala que la actriz “fue su invitada de honor” en la Final de Liga MX entre Toluca y América que se disputó en mayo pasado.

Al final del partido, que ganaron los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Diez, Villalobos bajó a la cancha en los festejos para felicitar y abrazar a Héctor Herrera, quien anunció su divorcio de Shantal Mayo, con quien tiene dos hijos, en febrero pasado.

Héctor Herrera está concentrado con Toluca para disputar la Liguilla del Torneo Apertura 2025 en busca del bicampeonato. Los Diablos Rojos se enfrentarán a FC Juárez en los Cuartos de Final.