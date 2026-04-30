Liga MX Hormiga González es inmortalizado con mural al estilo Dragon Ball El delantero de Chivas y la Selección Mexicana se ha ganado los corazones de millones de aficionados.

Video Armando Hormiga González es inmortalizado con mural al estilo Dragon Ball Z

Armando 'Hormiga' González terminó segundo en la lucha por el título de goleo con 12 anotaciones en este Clausura 2026, pero en los últimos meses se ha ganado el corazón de miles de aficionados.

Sin importar si es un niño, adolescente, adulto o adulto mayor, La Hormiga supo cobijar el cariño de todos en los últimos meses gracias a sus goles y una muestra de eso fue que se ha convertido en ídolo de muchos.

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El mural a 'Hormiga' González en México



En las últimas horas se viralizó un mural que se le hizo a Armando González, quien fue convocado al Mundial 2026 con la Selección Mexicana y que le impedirá jugar la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

El mural se sitúa en una de las calles del muncipio de Lagos de Moreno en Jalisco, México, y fue obra de tres artistas mexicanos, que pertenecen al colectivo Raza Libre.

Los artistas fueron Míster A, Rofguz y Mar González, quienes en tres semanas plasmaron este mural de 'Hormiga' González al estilo Dragon Ball y con una versión anime del jugador de las Chivas.

La obra se puede ver en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram del colectiva y de Míster A, que ha generado las collabs a los otros artistas encargados de este proyecto.