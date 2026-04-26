Liga MX Armando González recibe muestras de apoyo tras no lograr título de goleo La 'Hormiga' no pudo anotar en el juego de este sábado ante Xolos; compañeros y rivales se acercaron a animarlo.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Hormiga González, triste tras el Chivas vs. Tijuana y jugadores rivales lo consuela

Armando González se fue en blanco en el último juego de Chivas ante Tijuana y se quedó corto en su intento por obtener el título de goleo del Clausura 2026, por lo que, al finalizar el encuentro, fue consolado por compañeros del Rebaño y rivales.

La “Hormiga” llegó a la jornada 17 con 12 anotaciones, una por detrás de João Pedro. No obstante, el delantero del Atlético San Luis sí pudo marcar en el encuentro frente a FC Juárez, dejando sin opciones al mexicano.

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¿Qué ocurrió con Armando González al final juego vs. Xolos?

Luego de los 90 minutos de juego ante Xolos, se pudo ver cómo diversos jugadores del Rebaño se acercaron a González para reconfortarlo por no haber podido refrendar el título de goleo del Apertura 2025. Incluso Antonio Rodríguez, arquero de Tijuana, también se acercó a darle palabras de aliento.

¿Cómo fue el cierre de torneo para la “Hormiga”?

La sequía goleadora de la “Hormiga” duró las últimas cuatro semanas de la fase regular, ya que la última vez que marcó fue en la Jornada 13 ante Pumas, cuando convirtió dos tantos.

Pese a que no pudo obtener el título de goleo, sí terminó como el mexicano con más anotaciones, con 12; más atrás quedó Kevin Castañeda con siete.

González compartió el liderato de goleo en el Apertura 2025 con 12 dianas, junto a Paulinho y el propio João Pedro.