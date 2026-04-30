Liga MX 'Pocho' Guzmán, Esteban Solari y su futuro en Pachuca: Armando Martínez da pistas El presidente de los Tuzos se refiere a la situación del jugador y del director técnico después de que acaben contratos.

Video ¿Pocho y Solari siguen en Pachuca? Ojo a lo que dice Armando Martínez

Armando Martínez, presidente del Pachuca, se refirió a la situación contractual del jugador Víctor 'Pocho' Guzmán y del director técnico Esteban Solari, todo de cara a la Fase Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en donde los Tuzos enfrentarán al Toluca en los Cuartos de Final.

En entrevista exclusiva para TUDN, el directivo se refirió en primera instancia al 'Pocho' Guzmán, a quien elogió su labor en el conjunto hidalguense, sobre todo por su desempeño también con los juveniles y tras su paso complicado por Chivas.

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"El Pocho ha hecho un torneo buenísimo, te digo, empezó estando en la banca y fue metiéndole y fue también él en la cuestión física. Yo creo que lo veo mejor que cualquier época que haya estado con nosotros y eso que llegó a los 18 años, los 17 años con nosotros lo veo muy metido y también el interés de nosotros es que que el Pocho siga porque es importante en el vestidor y es importante con los chavos", dijo Martínez, quien también señaló que ve indicios de que él quiere permanecer con los Tuzos.

"Es un referente y lo conocían desde muchos que están ahorita jugando cuando estaban chiquitos cuando él ya estaba anteriormente con los tuzos entonces ahora aceptaremos a platicar con él para ver qué planes trae él también es importante. Yo creo que él también debe de querer seguir porque está muy integrado con la institución".

En el caso de Esteban Solari, Martínez mostró que las cosas van por el mismo tono con el director técnico y que, una vez que concluya la participación del Pachuca, platicarán con él, aunque no dudó en mostrar su deseo de que continúe al frente del plantel.

“Nos tenemos que sentar a platicar con el profe, pero nosotros estamos felices de la vida con él. Yo lo veo muy contento, muy convencido. Él ya sabe lo que significa trabajar en el grupo. En Everton y acá también ha habido todo el apoyo que le hemos dado en la conformación del plantel.