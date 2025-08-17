Video El dardo de Mohamed a Efraín Juárez tras declaraciones sobre su plantilla

Antonio Mohamed habló tras el empate de Toluca 1-1 ante Pumas del Apertura 2025, donde mandó recadito a Efraín Juárez en conferencia de prensa.

En el análisis del partido, y cuestionado sobre si el cuadro universitario se le había dificultado de más, sobre el haber generado más ocasiones y tener mayor posesión del balón este pasado sábado.

'Turco' Mohamed argumentó que son cosas que se dan en un partido de futbol, pero no evitó la oportunidad de responderle a Efraín Juárez, quien habló de tema económico.

"Es futbol, puede pasar... a veces nos da un poco más de bronca porque Efraín (Juárez) dijo recién que teníamos más presupuesto nosotros, puede ser por ahí".

El argentino no paró ahí y lanzó un dardo a su homólogo acerca del presupuesto que él en alguna ocasión tuvo como entrenador de Pumas.

" A mí también me tocó dirigir Pumas y llegamos a Semifinal con un presupuesto más escueto del que tienen ahora, entonces, no hay que hablar de los rivales, hay que saber respetar, cada uno juega como puedo o quiere.

"Nosotros tuvimos que corregir porque el rival nos llevó a un lugar que nos complicó, ajustamos, pero es futbol, hay que seguir aprendiendo, fecha 5, falta mucho camino por recorrer, me parece que nos encontraremos más adelante, porque Pumas puede estar en la Fiesta Grande, tiene buen equipo y buen funcionamiento".