    Puebla anuncia a Martín Bravo como su DT interino tras la salida de Pablo Guede

    De cara a los Cuartos de Final de la Leagues Cup, los Camoteros dieron a conocer el nombre de su interino.

    Fernando Vázquez.
    El Puebla anunció de forma oficial la incorporación de Martín 'La Rata' Bravo como su nuevo director técnico al menos de forma interina y para encarar los próximos compromisos del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y también de la Leagues Cup. todo después de la derrota de los Camoteros en casa ante el Atlético de San Luis.

    Por medio de un comunicado, Puebla reveló que la exfigura de Pumas sería el responsable de tener las riendas de la escuadra de La Franja para los próximos días, en los que, según se estableció, los de la Angelópolis darán a conocer el nombre del nuevo estratega definitivo.

    Además, se informó de forma oficial que Pablo Guede, de común acuerdo con la directiva, quedó fuera de la dirección técnica del conjunto poblano, algo que el propio Guede había anticipado en conferencia de prensa.

    Martín Bravo es sobre todo recordado por su paso con los Pumas de la UNAM, equipo con el que consiguió dos títulos de Liga MX, si bien después tuvo incporaciones en algunos equipos de la Liga MX hasta culminar su carrera en los Coyotes de Tlaxcala en la Liga Expansión MX.

    Actualmente, 'La Rata' Bravo se desempeñaba como director técnico del equipo Sub-21 del Puebla y era una de las opciones principales por la directiva para entrar al relevo de Pablo Guede.

