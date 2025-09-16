Anthony Martial ya está en México para unirse a Rayados

Video Martial llega a México para unirse a Rayados y deja mensajito a Gignac

Anthony Martial llegó este martes a México para unirse a Rayados de cara al Apertura 2025 de la Liga MX y dio sus primeras palabras.

A su llegada a Nuevo León, el crack francés saludó a los seguidores, se tomó algunas fotos, firmó algunas playeras e incluso dio unas palabras a los medios de comunicación presentes, entre ellos TUDN.

PUBLICIDAD

“ Sé que es un gran equipo acá en México, vi que tiene un gran plantel. Conocía ya a algunos jugadores con lo que jugué en el Sevilla, creo que es un buen desafío llegar acá y eso me hizo querer venir y haré todo lo que pueda para ganar”, dijo sobre su motivación de unirse a Rayados.

Sobre su posible debut, el atacante galo fue cauto: “ Apenas esté listo, creo que necesitaré un poco de tiempo para adaptarme al cambio horario, pero me siento bien”.

Martial, campeón de la UEFA Europa League y la UEFA Nations League, también tuvo palabras para André-Pierre Gignac, figura de Tigres y excompañero suyo en la selección francesa, a quien le dejó un mensaje bastante claro.

“Es uno de mis amigos, pues jugamos juntos en la selección francesa. Como le dije a él, somo amigos fuera de la cancha, pero seremos enemigos dentro del terreno de juego”, apuntó.

El jugador galo, de 29 años, también contó que ya tuvo un diálogo con su nuevo entrenador, Domènec Torrent. “Ya hablé con él sobre la forma en la que juega el equipo, es un gran entrenador. Seguro hablaremos más adelante cuando lo vea para ver qué es lo mejor para el club”, reveló.