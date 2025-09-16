    Monterrey

    Anthony Martial ya está en México para unirse a Rayados

    El crack francés arribó este martes a Monterrey y dio sus primeras palabras a los medios antes de presentarse en el club regiomontano.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Martial llega a México para unirse a Rayados y deja mensajito a Gignac

    Anthony Martial llegó este martes a México para unirse a Rayados de cara al Apertura 2025 de la Liga MX y dio sus primeras palabras.

    A su llegada a Nuevo León, el crack francés saludó a los seguidores, se tomó algunas fotos, firmó algunas playeras e incluso dio unas palabras a los medios de comunicación presentes, entre ellos TUDN.

    PUBLICIDAD

    Sé que es un gran equipo acá en México, vi que tiene un gran plantel. Conocía ya a algunos jugadores con lo que jugué en el Sevilla, creo que es un buen desafío llegar acá y eso me hizo querer venir y haré todo lo que pueda para ganar”, dijo sobre su motivación de unirse a Rayados.

    Sobre su posible debut, el atacante galo fue cauto: “ Apenas esté listo, creo que necesitaré un poco de tiempo para adaptarme al cambio horario, pero me siento bien”.

    Martial, campeón de la UEFA Europa League y la UEFA Nations League, también tuvo palabras para André-Pierre Gignac, figura de Tigres y excompañero suyo en la selección francesa, a quien le dejó un mensaje bastante claro.

    “Es uno de mis amigos, pues jugamos juntos en la selección francesa. Como le dije a él, somo amigos fuera de la cancha, pero seremos enemigos dentro del terreno de juego”, apuntó.

    El jugador galo, de 29 años, también contó que ya tuvo un diálogo con su nuevo entrenador, Domènec Torrent. “Ya hablé con él sobre la forma en la que juega el equipo, es un gran entrenador. Seguro hablaremos más adelante cuando lo vea para ver qué es lo mejor para el club”, reveló.

    Finalmente, Martial le dejó un mensaje a la afición de Rayados: “ Estoy muy emocionado de llegar a este equipo y haré todo lo que pueda para ganar y hacerlos felices”, concluyó.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    ¿Qué tan graves son las lesiones de Fidalgo y Cáceres en América?

    ¿Qué tan graves son las lesiones de Fidalgo y Cáceres en América?

    1:17
    La foto de Anthony Martial que emociona a los fans de Rayados

    La foto de Anthony Martial que emociona a los fans de Rayados

    3 min
    Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de Apertura 2025

    Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de Apertura 2025

    1:27
    A reencontrarse con la victoria: Así puedes ver el Xolos vs. León

    A reencontrarse con la victoria: Así puedes ver el Xolos vs. León

    1:15
    ¡Ramsey, hermano, ya eres mexicano! Aaron festejará el 15 de septiembre

    ¡Ramsey, hermano, ya eres mexicano! Aaron festejará el 15 de septiembre

    Relacionados:
    MonterreyAnthony Martial

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: Papás por siempre
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD