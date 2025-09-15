Video La foto de Anthony Martial que emociona a los fans de Rayados

La pareja de Anthony Martial alegró a los aficionados de Monterrey con una fotografía donde presume que el futbolista llegará en las próximas horas a México para ser presentado.

A través de su cuenta de Instagram, Sammy Martial publicó una historia donde aparece el jugador en un avión acompañado con la frase “Nos vamos” y con una bandera de México.

Se tiene previsto que el futbolista francés llegue a Monterrey, Nuevo León, e n las primeras horas de este martes de 16 de septiembre para unirse al cuadro de los Rayados.

Cabe destacar que desde que Martial fue anunciado como nuevo refuerzo de Rayados de Monterrey, la pareja del futbolista ha ido publicando historias detallando con nostalgia el proceso de mudanza.

Anthony Martial llega como una de las ‘bombas’ al futbol mexicano y desde su anuncio como refuerzo de Rayados el jugador ha expresado su alegría de unirse con el conjunto del Monterrey.

“Estoy muy contento de llegar al club de futbol Monterrey. Nos vemos pronto. Vamos Rayados", fueron sus primeras palabras como Rayado.