    Anthony Martial

    Anthony Martial ya viaja a México para reportar con Rayados

    La pareja del futbolista publicó una imagen que alegró a los fanáticos regiomontanos.

    Por:
    TUDN
    Video La foto de Anthony Martial que emociona a los fans de Rayados

    La pareja de Anthony Martial alegró a los aficionados de Monterrey con una fotografía donde presume que el futbolista llegará en las próximas horas a México para ser presentado.

    A través de su cuenta de Instagram, Sammy Martial publicó una historia donde aparece el jugador en un avión acompañado con la frase “Nos vamos” y con una bandera de México.

    PUBLICIDAD

    Se tiene previsto que el futbolista francés llegue a Monterrey, Nuevo León, e n las primeras horas de este martes de 16 de septiembre para unirse al cuadro de los Rayados.

    Cabe destacar que desde que Martial fue anunciado como nuevo refuerzo de Rayados de Monterrey, la pareja del futbolista ha ido publicando historias detallando con nostalgia el proceso de mudanza.

    Anthony Martial llega como una de las ‘bombas’ al futbol mexicano y desde su anuncio como refuerzo de Rayados el jugador ha expresado su alegría de unirse con el conjunto del Monterrey.

    “Estoy muy contento de llegar al club de futbol Monterrey. Nos vemos pronto. Vamos Rayados", fueron sus primeras palabras como Rayado.

    Video Anthony Martial se viste ya de rayado y envió un mensaje que ilusiona a su afición

    Más sobre Anthony Martial

    1:17
    La foto de Anthony Martial que emociona a los fans de Rayados

    La foto de Anthony Martial que emociona a los fans de Rayados

    2 min
    Tigres destaca fichaje de Anthony Martial con Monterrey

    Tigres destaca fichaje de Anthony Martial con Monterrey

    1:16
    ¡Así reaccionó Tigres al fichaje de Anthony Martial!

    ¡Así reaccionó Tigres al fichaje de Anthony Martial!

    1 min
    Anthony Martial, ya viste de rayado y envió mensaje que ilusiona a su afición

    Anthony Martial, ya viste de rayado y envió mensaje que ilusiona a su afición

    1:30
    ¡Es oficial, Anthony Martial jugará en Rayados!

    ¡Es oficial, Anthony Martial jugará en Rayados!

    Relacionados:
    Anthony MartialMonterrey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: Papás por siempre
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD