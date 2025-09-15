¿Será ante América? Esto se sabe del debut de Anthony Martial con Rayados
Se espera que el futbolista sea presentado en el Gigante de Acero ante su afición.
Anthony Martial llegará a Monterrey, Nuevo León, en las próximas horas para reportar con el equipo de Rayados y ponerse a punto para debutar lo antes posible en el futbol mexicano.
El futbolista francés arribará a México este martes 16 de septiembre y será el miércoles cuando se integre a los entrenamientos del Monterrey de cara al partido ante América de la jornada 9 del Apertura 2025.
Sin embargo, la ‘bomba’ del Monterrey no debutará ante las Águilas en el Gigante de Acero y lo más probable es que lo haga hasta la fecha 11 cuando los Rayados reciban al conjunto de Santos Laguna.
Se espera que A nthony Martial sea presentado ante su afición un día antes del encuentro ante América en un entrenamiento a puerta abierta en el BBVA o que lo hagan previo al juego de este sábado.
Cabe destacar que Anthony Martial paso las respectivas pruebas físicos en Madrid, España, previo a su anuncio oficial como jugador de los Rayados.