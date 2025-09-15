Anthony Martial llegará a Monterrey, Nuevo León, en las próximas horas para reportar con el equipo de Rayados y ponerse a punto para debutar lo antes posible en el futbol mexicano.

El futbolista francés arribará a México este martes 16 de septiembre y será el miércoles cuando se integre a los entrenamientos del Monterrey de cara al partido ante América de la jornada 9 del Apertura 2025.

Sin embargo, la ‘bomba’ del Monterrey no debutará ante las Águilas en el Gigante de Acero y lo más probable es que lo haga hasta la fecha 11 cuando los Rayados reciban al conjunto de Santos Laguna.

Se espera que A nthony Martial sea presentado ante su afición un día antes del encuentro ante América en un entrenamiento a puerta abierta en el BBVA o que lo hagan previo al juego de este sábado.

Cabe destacar que Anthony Martial paso las respectivas pruebas físicos en Madrid, España, previo a su anuncio oficial como jugador de los Rayados.