El fichaje de Anthony Martial con Rayados pudo darse primero para Pumas, esto tras palabras de Eduardo Saracho, directivo del cuadro de la UNAM, que aseguró había un acuerdo con el francés.

Martial arribó a México durante esta semana y fue anunciado por Rayados justo en el cierre de la ventana de transferencias para oficializarlo como refuerzo, aunque en Pumas señalan que todo era diferentes.

De acuerdo a información de Diego Medina de TUDN, la versión de parte de Rayados de Monterrey es que todo se activó de un día al otro tras esto que acontenció.

"Siempre hay dos versiones y el villano es quien no la está contando. Lo que me enteré a detalle es que lo de Anthony Martial, por ahí desde hace seis meses habían tenido un contacto, no avanzó, él continuó en Grecia y en este mercado que recién cerró, no habían tenido mucha comunicación.

"A días del cierre de registros recibe una llamada, eso es lo que yo sé, de los agentes del delantero francés y lo que les cuentan es que sí había una negociación que había avanzado con Pumas, pero qué, no les habían dado las condiciones en las que habían quedado de manera apalabrada, si hubiera una firma ahorita no estaría registrado con Monterrey".

Nuestro reportero aseguró que Martial buscó a Óliver Torres, Lucas Ocampos y 'Tecatito' Corona, que le dijeron maravillas del club y el Monterrey se activó, viajó a Europa para el tema de las pruebas físicas y médicas, al llamarle la atención la versión que Pumas no estaba cumpliendo las condiciones.

A partir de ese momento, al tener todo OK con los estudios médicos y físicos, Rayados acordó en el salario, lo que quería AEK Atenas de pago por el jugador y se concretó todo en pocas horas.