Pumas ya tenía acuerdo con Anthony Martial, ¿qué pasó?

Video Eduardo Saracho explica por qué se cayó la contratación del 9 de Pumas

Antonio Saracho, director de estrategia deportiva en Pumas, reveló que su equipo ya tenía un acuerdo con Anthony Martial, quien a final de cuentas, es actual jugador de los Rayados de Monterrey.

En entrevista con David Faitelson para TUDN, Saracho reveló la versión de Pumas respecto a lo que sucedió en las negociaciones y la posterior llegada del atacante francés al futbol mexicano, aunque en este caso, para los Rayados.

PUBLICIDAD

"Comenzamos con ese tema de Anthony desde hace semanas, entramos en negociaciones con su club, nos permitieron hablar con el AEK de Atenas, tuvimos un par de zooms, yamadas, labrando una operación, llegamos a un principio de acuerdo, fue una propuesta forma, por escrito, estábamos preparando todo y así como te enteraste tú, es un silencio incómodo, llegas a este punto donde tienes principio de acuerdo, vino este silencio y 'pum', vino el anuncio para Monterrey, nos enteramos igual, como todo el mundo", explicó Saracho quien también explicó que entabló conversación con Héctor Lara, director deportivo de los Rayados, todo después de lo que ocurrió.

"Tuve una conversación con Héctor, no puedo desvelar lo que hablé con Héctor, no sería ético, lo que pasó en el otro lado, sería preguntar en la otra ventanilla, yo puedo decir cómo actuó Pumas".

A final de cuentas, Eduardo Saracho quiso pasar la vuelta a la página después de lo que sucedió con Anthony Martial y dejó en claro que él solamente puede responder por lo que corresponde a Pumas.