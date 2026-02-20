Liga MX Puebla vs. América EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido del Clausura 2026 Las Águilas buscan su primer gol y victoria en calidad de visitante, sigue los incidentes de este encentro de la Fecha 7.

Video ¿Era penal para el América? El agarrón sobre Henry Martín que no se señala

Puebla vs. América se juega este viernes como parte del inicio de la Jornada 7 de la Liga MX Clausura 2026 en el que La Franja buscará ascender dentro de la tabla de posiciones donde aprovechará la localía en el Estadio Cuauhtémoc.

América, por su parte, va por su primer gol y sus primeros tres puntos del torneo en calidad de visitante, lo hace además como la segunda mejor ofensiva del torneo con apenas tres anotaciones permitidas.

América viene dolido tras perder el Clásico Nacional en Guadalajara ante Chivas y de cara a otro compromiso complicado como lo será frente a Tigres, pero ya en su regreso a la CDMX.

Puebla también se medirá a los felinos pero en dos jornadas, antes lo hará contra Atlético de San Luis en condición de visitante para la Jornada 8 del Clausura 2026.

DETALLES DEL PARTIDO ENTRE PUEBLA Y AMÉRICA DE LA SÉPTIMA JORNADA DEL CLAUSURA 2026