Puebla vs. América EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido del Clausura 2026
Las Águilas buscan su primer gol y victoria en calidad de visitante, sigue los incidentes de este encentro de la Fecha 7.
Puebla vs. América se juega este viernes como parte del inicio de la Jornada 7 de la Liga MX Clausura 2026 en el que La Franja buscará ascender dentro de la tabla de posiciones donde aprovechará la localía en el Estadio Cuauhtémoc.
América, por su parte, va por su primer gol y sus primeros tres puntos del torneo en calidad de visitante, lo hace además como la segunda mejor ofensiva del torneo con apenas tres anotaciones permitidas.
América viene dolido tras perder el Clásico Nacional en Guadalajara ante Chivas y de cara a otro compromiso complicado como lo será frente a Tigres, pero ya en su regreso a la CDMX.
Puebla también se medirá a los felinos pero en dos jornadas, antes lo hará contra Atlético de San Luis en condición de visitante para la Jornada 8 del Clausura 2026.
DETALLES DEL PARTIDO ENTRE PUEBLA Y AMÉRICA DE LA SÉPTIMA JORNADA DEL CLAUSURA 2026
- ¡TREMENDA FALLA DE ISAÍAS VIOLANTE! Acaba de dar pase para gol y no logró mandar la pelota al fondo de las redes dentro del área chica al 45+1'.
- ¡GOL DEL AMÉRICA! Raphael Veiga se estrena como goleador de las Águilas en su tercer partido en Liga MX.
- Qué cerca ha estado América del gol antes del descanso, pero no halla las redes aún.
- Al minuto 14, Eduardo Navarro jala a Henry Martín en el área pero el árbitro central no lo marcó como penal en una jugada polémica.
- Así salió Puebla ante las Águilas: Ricardo Gutiérrez, Luis Rey, Juan Vargas, Ulises Torres, Eduardo Navarro, Iker Moreno, Edgar Guerra, Carlos Baltazar, Kevin Velasco, Emiliano Gómez, Esteban Lozano.
- Esta es la alineación del América vs. Puebla: Luis Malagón, Israel Reyes, Aarón Mejía, Cristian Borja, Miguel Vázquez, Isaías Violante, Rodrigo Dourado, Raphael Cavalcante, Erick Sánchez, Brian Rodríguez, Henry Martín.
- Arranca el partido en el Estadio Cuauhtémoc.