Liga MX Tigres cae ante Pachuca con un golazo de Robert Kenedy de medio campo Tigres no pudo aguantar la ventaja con un hombre menos y los Tuzos les dieron la vuelta.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Estadio Universitario apunta a ser sede de entrenamiento para el Mundial 2026

Tigres recibió y perdió 1-2 con Pachuca en el arranque de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, encuentro que se disputó en el Estadio Universitario de Nuevo León.

PUBLICIDAD

La polémica llegó a la media hora de juego y luego de que Lenin Rodríguez sacará un cañonazo que soltó Nahuel y que Salomón Rondón terminara empujando el balón a las redes.

En las bancas se encararon, apareció Gignac, Pizarro y Esteban Solari, entre otros, reclamaban una falta previa a la jugada del gol, el árbitro central revisó la acción en el VAR y decidió revertir el gol y decretó la falta sobre Rómulo Zanré.

Al minuto 39, Tigres despertó y tras aguantar la presión hicieron estallar el Volcán, un trazo largo lo recuperó Ángel Correa con gran calidad, tocó en corto con Ozziel Herrera y este de primera la puso en el poste más lejano del portero para el gol de la noche.

La balanza se inclinó hacía los Tuzos en la segunda mitad por la expulsión de Joaquim, que vio la tarjeta roja tras la revisión del árbitro en el VAR, la falta cortó una oportunidad manifiesta de gol.

El técnico de Pachuca realizó los movimientos ofensivos necesarios para buscar el empate, pero la defensa felina se cerró y fue impenetrable.

Hasta que en un tiro de esquina al minuto 78, apareció Salomón Rondón solo en el área para meter un cabezazo certero que dejó parado a Nahuel Guzmán y se empataba el juego.

Con el juego empatado parecía que solo una jugada individual cambiaría el resultado, así pasó, Robert Kenedy ganó el balón en medio campo y al levantar la cara vio a Nahuel Guzmán adelantado y puso el esférico en las redes para el 1-2.