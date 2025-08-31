    América

    Allan Saint-Maximin hace gol y se queda a trotar tras el América vs. Pachuca

    El delantero francés marcó su segundo gol desde que llegó al equipo y apuró su adaptación tras el silbatazo final.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Saint-Maximin sorprende con su decisión tras el partido ante Pachuca

    Allan Saint-Maximin marcó su segundo gol en su segundo partido como jugador de las Águilas del América en el triunfo por 2-0 ante Pachuca dentro de la Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025 en un desangelado estadio tras jugarse a puerta cerrada.

    El delantero francés sorprendió con su rendimiento sin ser aún titular pero responder con un par de anotaciones que han valido para sumar de a tres puntos y mantenerse en la lucha por el liderato junto a Rayados de Monterrey.

    Su gol, que fue el 2-0 del América sobre los Tuzos este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, fue celebrado de manera peculiar por Saint-Maximin, con su mejor amigo hasta el momento y quien ha servido incluso como su traductor, Jonathan dos Santos.

    Sin embargo, pese a sus goles y los triunfos, la exigencia de Allan Saint-Maximin consigo mismo quedó demostrada, pues después del silbatazo final se quedó sobre la cancha del Estadio Azulcrema y trotó, pues dio al menos un par de vueltas sobre toda la cancha.

    Ello se debe a que busca adaptarse por completo a la altura de la CDMX y ante el receso de la Liga MX por la Fecha FIFA, pero con mitras hacia el Clásico Nacional ante unas Chivas que arribarán al encuentro con sólo cuatro puntos de 21 posibles.


