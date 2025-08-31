Video Saint-Maximin sorprende con su decisión tras el partido ante Pachuca

El delantero francés sorprendió con su rendimiento sin ser aún titular pero responder con un par de anotaciones que han valido para sumar de a tres puntos y mantenerse en la lucha por el liderato junto a Rayados de Monterrey.

PUBLICIDAD

Su gol, que fue el 2-0 del América sobre los Tuzos este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, fue celebrado de manera peculiar por Saint-Maximin, con su mejor amigo hasta el momento y quien ha servido incluso como su traductor, Jonathan dos Santos.

Sin embargo, pese a sus goles y los triunfos, la exigencia de Allan Saint-Maximin consigo mismo quedó demostrada, pues después del silbatazo final se quedó sobre la cancha del Estadio Azulcrema y trotó, pues dio al menos un par de vueltas sobre toda la cancha.

Ello se debe a que busca adaptarse por completo a la altura de la CDMX y ante el receso de la Liga MX por la Fecha FIFA, pero con mitras hacia el Clásico Nacional ante unas Chivas que arribarán al encuentro con sólo cuatro puntos de 21 posibles.