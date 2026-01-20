    Liga MX

    América presenta protesta contra el arbitraje en el inicio del Apertura 2026

    André Jardine levantó la voz tras el partido ante Pachuca de Jornada 3.

    Por:Juan Regis
    Video La drástica decisión que tomó América contra el arbitraje

    América la ha pasado mal en las primeras tres jornadas del Apertura 2025 de Liga MX y tomó una drástica decisión tras el empate ante Pachuca.

    De acuerdo con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, la directiva de las Águilas tomó la decisión de presentar una protesta contra el arbitraje que, a su parecer, les ha perjudicado en los resultados.

    "Contra San Luis me expulsas en el primer tiempo a Ramón Juárez y después lo dejas jugar. ¿Entonces con eso qué me estás diciendo? Que te equivocaste (el arbitraje). Después hay un penal y una tarjeta roja que no sancionas.

    "El equipo no anda bien y el arbitraje nos empieza a perjudicar, por eso es que el América ha puesto esta protesta de forma enérgica para empezar a levantar la mano, lo decía Jardine en la conferencia, no quiero que me ayudes, quiero que no te equivoques", detalla Ibáñez.

    Luego de que Ramón Juárez fuera expulsado en la segunda fecha ante San Luis, el jugador del América no cumplió la sanción de un partido, ya que la decisión fue revertida ante el error de mostrarle la tarjeta roja. Sin embargo, el daño ya estaba hecho con la derrota de las Águilas.

    El juego más reciente de América ante Pachuca tampoco se salvó de la polémica, ya que los fanáticos consideran que debió marcarse penal sobre Brian Rodríguez que habría cambiado el partido.

    Incluso, los constantes reclamos de Jardine y su cuerpo técnico hacia el arbitraje durante el partido fueron objeto de burlas por parte de Esteban Solari, quien después aclaró el incidente en rueda de prensa.

