    América podrá contar con Ramón Juárez para el duelo vs. Pachuca

    El americanista recibió la tarjeta roja durante el encuentro entre América y Atlético de San Luis.

    Raúl Martínez
    América y André Jardine sonríen luego de que se diera a conocer que podrán contar con Ramón Juárez para el partido ante Pachuca de la jornada 3 del Clausura 2025 de la Liga MX.

    Y es que a través de un comunicado la C omisión Disciplinaria informó que que la tarjeta roja que recibió el defensor Azulcrema ante Atlético de San Luis se le retiró tras analizar la solicitud de las Águilas.

    Ramón Juárez fue expulsado al minuto 20 del encuentro luego de una falta sobre Juan Sanabria que provocó que América se quedara con 10 futbolistas en el campo en la derrota de los Azulcremas por 0-2 en el estadio Ciudad de los Deportes.

    Dicha jugada causó polémica y por eso el conjunto de la Águilas solicitó la revisión de dicha expulsión.

    América se enfrentará a Pachuca en la jornada 3 del Clausura 2026 donde buscará sumar su primera victoria luego de iniciar el torneo con empate y derrota que lo mantiene en la zona baja de la tabla general.

