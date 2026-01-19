    Liga MX

    Inicio de torneo de América sin goles dio título de liga a Cruz Azul

    Las Águilas de Jardine siguen sin ganar en el inicio del Clausura 2026.

    Por:Juan Regis
    Video La razón por la que América le daría el título a Cruz Azul en el CL26

    ¿Qué pensarías si te dijera que el título de Cruz Azul en el Clausura 2026 pudo haber sido decretado desde ya por el América en apenas tres jornadas?

    Los números escoden muchas verdades y tal podría ser el caso detrás del mal inicio de torneo de las Águilas de André Jardine, pero para ello tendríamos que ir 56 años en el pasado.

    En lo que va del Clausura 2026, América no ha logrado sumar un solo gol a favor en tres jornadas ni tampoco ha logrado ganar un partido.

    En su debut de torneo empató sin goles ante Tijuana, después perdió ante Atlético San Luis y, recientemente, empató nuevamente sin goles ante Pachuca.

    Algo similar sucedió hace más de medio siglo, en el año de 1970 para ser más exactos. En aquel torneo, América fue incapaz de sacudir la red del rival en sus primeros tres partidos y lo más increíble de todo es que Cruz Azul quedó campeón de aquella temporada, de acuerdo con datos del sitio 'Goles y Cifras Oficial'.

    Aún es muy temprano en el torneo para determinar si La Máquina podría hacer realidad el presagio de las estadísiticas, ya que los de Nicolás Larcamón tampoco han logrado convencer del todo a su afición y marchan cuartos en la liga con dos victorias al hilo tras el descalabro en su debut.

