Liga MX Esteban Solari se burla del América y explica el porqué en rueda de prensa Las Águilas siguen sin ganar y si anotar en el Clausura 2026.

Video DT del Pachuca explica el porqué del gesto de ‘llorones’ a banca del América

El polémico empate sin goles entre Pachuca y América de Jornada 3 dejó un peculiar gesto por parte del entrenador Esteban Solari, quien se burló de la banca de las Águilas y esta fue su explicación.

En rueda de prensa pospartido, el técnico argentino de los Tuzos calmó las aguas con buenos ánimos y resaltó que son consas del futbol.

"No, no, a veces uno se pasa de la raya, quizás no está bien que yo haga el gesto. Lo que pasa es que los asistentes de Jardine estaban todo el tiempo gritándole al cuarto árbitro y en algún momento uno también se cansa.

"Pero después lo saludé, el América es un gran equipo, él es un gran entrenador, lo ha demostrado, ha ganado el campeonato y, sinceramente, uno respeta muchísimo a ellos como cuerpo técnico y al equipo que tienen.

"Nosotros también protestamos de nuestro lado, el futbol en le banco se vive de una manera, se queda ahí, yo creo el árbitro estuvo bien, no hubo muchas acciones así que podamos quejarnos, lo hizo de excelente manera".

En algún punto del ríspido partido, Solari volteó a la banca del América y se llevó las manos a los ojos en un claro gesto de 'llorones' dirigido al rival, que no pudo sumar su primera victoria en campo ajeno.

JARDINE PIDE MEJORAR EL NIVEL ARBITRAL EN LA LIGA MX

Tras sumar su segundo empate en el Clausura 2026 de Liga MX (aún sin victorias y sin goles a favor), André Jardine lanzó un sutil recado al árbitraje de la liga.

"Voy a ser breve en el tema, lamentamos otra vez un error importante, apoyar por que el nivel arbitral mejore, no queremos ser beneficiados.