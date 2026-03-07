Liga MX Memote Martínez tras partido ante Necaxa: "Sé de lo que soy capaz" El delantero de Pumas señala que no quiere caer en el "egocentrismo" y rechaza rumores de inestabilidad en el equipo.

Video Memote Martínez aprovecha cada minuto para responder en la cancha

Memo Martínez, jugador de Pumas, se moestró contento después de volver a anotar con los de la UNAM, ahora en el partido ante Necaxa en la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El atacante señaló que no quiere caer en el "egocentrismo", pero tras volver a anotar, señala que siempre ha confiado en sí mismo.

PUBLICIDAD

"La verdad es que la confianza siempre ha estado, confío en mí y mis capacidades, sin caer en el egocentrismo, sé lo que soy capaz, esta anotación es algo muy lindo, siempre ayudar al equipo es algo motivante, lo que me den para jugar lo voy a aprovechar, hay qué salir adelante siempre", señaló.

Además, el atacante descartó los rumores de inestabilidad al interior del conjunto auriazul.