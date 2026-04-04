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    Alexis Vega toma riesgos al jugar con Toluca y la Selección Mexicana

    El bastión de los Diablos Rojos y el Tricolor aún no se encuentra al 100 por ciento físicamente y ya se encuentra jugando.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Lo que pocos saben: así juega Alexis Vega con Toluca

    Si bien uno de los bastiones del Toluca e incluso de la Selección Mexicana es Alexis Vega, los últimos meses no la ha pasado de la mejor manera debido a las constantes lesiones que ha sufrido.

    El comandante de los Diablos Rojos se perdió gran parte de la temporada pasada y en la presente apenas comienza a retomar su nivel, por lo que se ha decidido llevarlo a paso lento tanto en su equipo como en el Tricolor.

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    Aunque todo indica que muy pronto y ya pensando tanto en el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX, como en el Mundial 2026, estaría de vuelta a su máximo nivel y listo para asumir cualquier reto tanto en el futbol local como en la justa mundialista.

    De acuerdo a información de Javier Rojas, reportero de TUDN , lo ven ya muy cerca de su mejor nivel, alrededor de un 85 por ciento, es en lo que la directiva y cuerpo técnico encuentra al jugador en el tema físico, por lo que será cuestión de semanas para que esté a tope.

    LOS SACRIFICIOS DE ALEXIS VEGA

    A fin de ayudar tanto al Toluca como a la Selección Mexicana en sus amistosos, Alexis Vega ha saltado a la cancha a sabiendas de que no está aún al 100 por ciento físicamente, lo que de cierta manera lo pone en riesgo de recaer en su lesión o incluso tener algo más grave.

    Este compromiso del mediocampista demuestra el sentir que tiene hacia el conjunto escarlata y la Selección Mexicana, así como el compromiso que tiene con su actual técnico, Antonio Mohamed, quien lo llamó al Toluca y lo sacó del bache en el que había caído.

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