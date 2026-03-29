    Mundial 2026

    Alexis Vega quiere un lugar en la convocatoria final del Tri

    El delantero mexicano explica lo complicado que resultó su lesión, que puso en predicamento su regreso a la Selección Mexicana.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Alexis Vega quiere un lugar en la convocatoria final del Tri

    Alexis Vega reconoce que fue un proceso complicado el regresar a la Selección Mexicana, por el tema de las lesiones. “Por las dos lesiones estuve como cuatro meses fuera de las canchas, viví el proceso de las lesiones y de las dos que tuve, me dejaron una lección importante, me hicieron más fuerte mentalmente”, señaló el delantero del Toluca.

    Vega agregó que el estar de nuevo con la Selección resulta un privilegio y siempre que le toque, aportará lo que le corresponda, para hacer felices a los aficionados. “A pocos días del Mundial uno no se siente seguro tengo que seguir trabajando para sacar mi mejor versión”.

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    Alexis Vega quiere jugar el Mundial

    Si le toca estar en la convocatoria final del ‘ Vasco’ Aguirre se sentirá feliz y contento, por pelear un lugar en el Mundial.

    El futbolista del Toluca entró en la convocatoria en la Fecha FIFA, para los partidos ante Portugal y Bélgica. Con los Diablos Rojos del Toluca ya suma minutos en el Clausura 2026, para seguir en ritmo. Desafortunadamente de entrar a la Liguilla, no podrá jugarla por disposición del estratega nacional de convocar a sus jugadores de la Liga MX.

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