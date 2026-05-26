Liga MX La felicitación de Keylor Navas a Cruz Azul tras ganar la Final a Pumas El portero costarricense lanzó un mensaje a La Máquina a través de redes sociales luego del título del Clausura 2026.

Video Keylor Navas envía felicitación a Cruz Azul por el título de la Liga MX Clausura 2026

Keylor Navas, portero y subcampeón con Pumas en la Liga MX Clausura 2026, lanzó un mensaje a través de las redes sociales a Cruz Azul para felicitarlo por el título conseguido el domingo pasado en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

El también seleccionado por Costa Rica jugó apenas su segundo torneo mexicano como jugador del cuadro de la UNAM y disputó apenas su primera Liguilla, luego de que en el Apertura 2025 llegara al Play-In, donde fue eliminado por Pachuca.

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Para el Clausura 2026 fue de nuevo titular indiscutible, jugó 16 de los 17 partidos del torneo regular y todos los de la Liguilla, pese a ser factor en el partido de ida de la Final, no evitó la derrota de su club en el juego por el título.

ASÍ FUE LA FELICITACIÓN DE KEYLOR NAVAS A CRUZ AZUL

El guardameta de 39 años de edad no pudo sumar a su palmarés el título de la Liga MX luego de su exitoso paso por Real Madrid, además de ser multicampeón con Deportivo Saprissa de su país y también con el PSG, aunque en gran parte como suplente.

“Gracias a Dios pudimos llegar a la final y pelear por el título hasta el último minuto. Tristemente, no pudo ser. Sólo queda felicitar al campeón y sentir máximo orgullo por todo lo que hemos logrado durante este año y agradecimiento por el apoyo incondicional que nos han dado. ¡GOYA!”, escribió Keylor Navas en su cuenta personal de Instagram y Facebook.