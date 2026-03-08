    Liga MX

    Alexis Vega regresa con Toluca tras lesión y a tres meses del Mundial 2026

    El delantero y capitán de los Diablos Rojos está de vuelta para enfrentar a FC Juárez en la Jornada 10.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Alexis Vega está de vuelta con Toluca!

    Alexis Vega está de regreso con Toluca al haber sido incluido en la convocatoria para enfrentar a FC Juárez este domingo en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

    El capitán de los Diablos Rojos inició el partido en la banca, pero entró al minuto 81 por Sebastián Córdova en el duelo correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¡Juárez salió Bravo! Responde con golazo de Castillo
    1:23

    ¡Juárez salió Bravo! Responde con golazo de Castillo

    Liga MX
    ¡Golazo de los Diablos Rojos! 'Pollo' Briseño, de cabeza
    1:20

    ¡Golazo de los Diablos Rojos! 'Pollo' Briseño, de cabeza

    Liga MX
    ¡Polémica en Toluca! VAR le niega penal a FC Juárez
    2:45

    ¡Polémica en Toluca! VAR le niega penal a FC Juárez

    Liga MX
    ¡Toluca se pone al frente! Helinho desde los 11 pasos para el 1-0
    3:01

    ¡Toluca se pone al frente! Helinho desde los 11 pasos para el 1-0

    Liga MX
    Gignac hizo ganar mucho dinero a fan de Tigres con su gol en el Clásico Regio
    1 mins

    Gignac hizo ganar mucho dinero a fan de Tigres con su gol en el Clásico Regio

    Liga MX
    ¡Lo que acaba de fallar Rossi! Falla en la definición
    1:15

    ¡Lo que acaba de fallar Rossi! Falla en la definición

    Liga MX
    ¡Le anulan gol al Toluca! Rossi comete falta
    1:17

    ¡Le anulan gol al Toluca! Rossi comete falta

    Liga MX
    ¡Qué bombón le puso Barbosa a Marcel!
    1:16

    ¡Qué bombón le puso Barbosa a Marcel!

    Liga MX
    ¿Es Cafú o Barbosa? Tremendo sombrerito del lateral
    1:16

    ¿Es Cafú o Barbosa? Tremendo sombrerito del lateral

    Liga MX
    ¡Tarjeta amarilla para Monchu! El jugador de Bravos deja arriba el codo
    1:37

    ¡Tarjeta amarilla para Monchu! El jugador de Bravos deja arriba el codo

    Liga MX

    El regreso de Alexis Vega causó ilusión y emoción entre la afición escarlata; el delantero atendió a los fans mandándoles saludos y firmándoles playeras antes del inicio del encuentro.

    Alexis Vega vuelve a una convocatoria después de 84 días, su último partido fue la Final de vuelta del pasado 14 de diciembre donde fue clave al anotar el último penal que le dio el bicampeonato a los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Diez.

    El futbolista se ha ausentado en las primeras nueve fechas del Clausura 2026 tras someterse a una artroscopia (limpieza articular) en la rodilla derecha a principios de enero.

    Alexis Vega reaparece a tres meses del Mundial 2026 y a poco más de una semana de que Javier Aguirre anuncie su convocatoria para la fecha FIFA de marzo donde la Selección Mexicana enfrentará a Portugal y a Bélgica.

    El delantero de 28 años confía en recuperar su forma física y nivel para entrar en la lista final del Vasco y de esta manera disputar su segunda Copa del Mundo tras debutar en Qatar 2022.

    Video Alexis Vega está de regreso con Toluca en su primer partido del Clausura 2026
    Relacionados:
    Liga MXTolucaAlexis Vega

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX