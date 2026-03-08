Liga MX Alexis Vega regresa con Toluca tras lesión y a tres meses del Mundial 2026 El delantero y capitán de los Diablos Rojos está de vuelta para enfrentar a FC Juárez en la Jornada 10.

Video ¡Alexis Vega está de vuelta con Toluca!

Alexis Vega está de regreso con Toluca al haber sido incluido en la convocatoria para enfrentar a FC Juárez este domingo en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

El capitán de los Diablos Rojos inició el partido en la banca, pero entró al minuto 81 por Sebastián Córdova en el duelo correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

El regreso de Alexis Vega causó ilusión y emoción entre la afición escarlata; el delantero atendió a los fans mandándoles saludos y firmándoles playeras antes del inicio del encuentro.

Alexis Vega vuelve a una convocatoria después de 84 días, su último partido fue la Final de vuelta del pasado 14 de diciembre donde fue clave al anotar el último penal que le dio el bicampeonato a los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Diez.

El futbolista se ha ausentado en las primeras nueve fechas del Clausura 2026 tras someterse a una artroscopia (limpieza articular) en la rodilla derecha a principios de enero.

Alexis Vega reaparece a tres meses del Mundial 2026 y a poco más de una semana de que Javier Aguirre anuncie su convocatoria para la fecha FIFA de marzo donde la Selección Mexicana enfrentará a Portugal y a Bélgica.

El delantero de 28 años confía en recuperar su forma física y nivel para entrar en la lista final del Vasco y de esta manera disputar su segunda Copa del Mundo tras debutar en Qatar 2022.