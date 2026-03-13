seleccion mexico Alexis Vega dedica palabras de apoyo para Marcel Ruiz tras su lesión El jugador del Toluca y la Selección Mexicana ofrece todo su apoyo a su capitán tras darse a conocer la gravedad de su lesión.

. Imagen Mexsport

Muchas veces lo más doloroso de una lesión no es precisamente el físico, sino el que los jugadores sienten al darse cuenta de los grandes eventos deportivos que se perderán durante el lapso de recuperación que pasarán, por lo que muchas veces el apoyo moral es fundamental para salir de es mal momento.

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Tras darse a conocer la gravedad de la lesión del jugador del Toluca, Marcel Ruiz, ruptura de ligamento cruzado, que lo marginará del Mundial de 2026, las muestras de cariño y respaldo no dejaron de llegar, en especial la de sus compañeros de los Diablos Rojos, entre ellos Alexis Vega, quien se lo dejó ver a través de sus redes sociales.

" Lamento mucho que estés pasando por esto, estoy aquí para lo que necesite", publicó en su cuenta de Instagram con una fotografía de ambos levantando trofeos de la Liga MX.

Vega, quien viene de dejar atrás una lesión que lo alejó de las canchas durante los primeros partidos del Clausura 2026 de la Liga MX, le dejó ver su fortaleza a su capitán.

"Hermano, esta es solo una pausa, no el final. Eres más fuerte que esta lesión y volverás mejor que nunca".

Finalmente, el también jugador de la Selección Mexicana hizo sentir a Marcel Ruiz lo mucho que se le estima tanto en el Toluca como en el Tri.