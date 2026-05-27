Liga MX Saturnino Cardozo y su tremendo dardo para Pumas y Cruz Azul: "La peor Final que vi en mi vida" El ex jugador del Toluca le pegó con todo a Pumas y Cruz Azul que recientemente pelearon por el título de la Liga MX.

Video Ojo a lo que piensa José Cardozo de la final entre Cruz Azul y Pumas

El exjugador del Toluca, Saturnino Cardozo, le dio con todo a Pumas y Cruz Azul al asegurar que jugaron la peor final que visto en su vida.

En entrevista para Línea de 4, Cardozo señaló que los Diablos Rojos pudieron haber hecho un mejor papel al tener un buen equipo, pero que prefirieron inclinarse por la Concacaf Champions Cu p.

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“ Viendo la Final, y fue la peor Final que vi en mi vida, mama mía, Final desastrosa. Toluca puede competir mejor, viene de salir campeón, de repente se le lesionaron algunos jugadores, tomaron una decisión quizás de que competimos acá, si pasamos a jugar la Semifinal, fantástico, pero el objetivo es Concachampions”

“No sabemos nosotros qué pasa en una institución tan seria como Toluca, vemos y pasamos a competir en la liga, pero el objetivo principal es la Conca, veremos el sábado si se tomó una buena decisión, pero me parecía que el Toluca tenía para competir en los dos torneos", señaló Cardozo.



Toluca buscaba el tricampeonato del futbol mexicano, pero fueron eliminados en Cuartos de Final del Clausura 2026, sin embargo, Antonio Mohamed había declarado que la prioridad era la Concacaf Champions Cup para así conseguir el pase al Mundial de Clubes.