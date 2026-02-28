    Futbol

    Cristiano falla penal y deja el partido del Al Nassr con molestias físicas

    El luso no consiguió incrementar su cuenta de goles, sin embargo su equipo ganó el partido y sigue de líder en la liga de Arabia.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Cristiano Ronaldo se suma a las celebridades que han comprado un equipo de futbol

    Cristiano Ronaldo falló un penal ante el Al-Feiha y no pudo aumentar su cuenta de 965 goles anotados, además debió salir de cambio, por alguna molestia física, a los 81 minutos.

    PUBLICIDAD

    Sin embargo, su equipo ganó 3-1 el partido y continúa de líder en la Liga de Arabia al sumar 61 unidades.

    Y es que el atacante luso, tuvo en sus botines a los 11 minutos su tanto 966, pero su tiro penal, que finalmente cobró el VAR tras revisar la jugada, salió demasiado cruzado y desviado del arco rival.

    El astro no volvió a contar con una oportunidad tan clara para anotar en todo el encuentro y a los 81 minutos debió dejar el campo de cambio aquejado de alguna molestia física.

    Más sobre Futbol

    Cristiano Ronaldo anotó su gol 500 después de los 30 años: Así llegó a la marca
    1 mins

    Cristiano Ronaldo anotó su gol 500 después de los 30 años: Así llegó a la marca

    Liga Árabe
    Julián Quiñones y Al Qadisiya vs. Al-Okhdood EN VIVO: Goles, resumen, resultado
    1 mins

    Julián Quiñones y Al Qadisiya vs. Al-Okhdood EN VIVO: Goles, resumen, resultado

    Liga Árabe
    Al Nassr vs. Al Taawon EN VIVO: goles Cristiano Ronaldo, resumen y resultado liga Arabia Saudita
    2 mins

    Al Nassr vs. Al Taawon EN VIVO: goles Cristiano Ronaldo, resumen y resultado liga Arabia Saudita

    Liga Árabe
    En salario, ¿quién gana más y quién rinde mejor: Cristiano o Quiñones?
    2 mins

    En salario, ¿quién gana más y quién rinde mejor: Cristiano o Quiñones?

    Liga Árabe
    Julián Quiñones anota y se pone a tres goles del liderato de goleo
    1 mins

    Julián Quiñones anota y se pone a tres goles del liderato de goleo

    Liga Árabe
    Pronostican fecha en que Cristiano Ronaldo llegará a los mil goles
    1 mins

    Pronostican fecha en que Cristiano Ronaldo llegará a los mil goles

    Liga Árabe
    Cristiano Ronaldo le grita a su ‘doble’ durante el calentamiento del Al-Nassr
    1 mins

    Cristiano Ronaldo le grita a su ‘doble’ durante el calentamiento del Al-Nassr

    Liga Árabe
    Benzema lanza dardo a Cristiano y asegura que NO es el mejor de la historia
    1 mins

    Benzema lanza dardo a Cristiano y asegura que NO es el mejor de la historia

    Liga Árabe
    Julián Quiñones anota doblete en la victoria de Al Qadisiya
    1 mins

    Julián Quiñones anota doblete en la victoria de Al Qadisiya

    Liga Árabe
    Anulan gol a Julián Quiñones en victoria de Al-Qadisiya sobre Al-Wahda
    1 mins

    Anulan gol a Julián Quiñones en victoria de Al-Qadisiya sobre Al-Wahda

    Liga Árabe

    Los goles del partido fueron obra de Abdulelah Al-Amri por el Al-Feiha a los 45+2. Mientras por el Al-Nassr marcaron Sadio Mané, a los 72, Orlando Mosquera, a los 80, y finalmente Adullah Al-Hamdam, a los 85.

    Con este resultado, Al Nassr sumó 61 puntos y se mantiene a la cabeza de la liga de Arabia seguido por el Al-Ahli Saudi con 59 unidades.

    Sigue aquí las incidencias del partido:

    A los 8 minutos del partido, se marca un penal a favor del Al Nassr, y tras la revisión del VAR se confirma.

    Cristiano lo cobra a los 11 minutos y lo falla de mala manera. Cruzando demasiado su tiro.

    Ronaldo no ha tenido otra chance de gol tan clara como la que erró, incluso reclama alguna falta hacía el final del primer tiempo del partido. Un empujón dentro del área del Al Feiha.

    Sobre el tiempo de la primera mitad, Al Feiha se pone al frente en el marcador con un autogol de Abdulelah Al-Amri.

    A los 71 minutos, Sadio Mané consigue el gol del empate para el Al-Nassr.

    A los 77, Cristiano tiene alguna molestia física, pero decide mantenerse sobre el terreno de juego.

    PUBLICIDAD

    Un par de minutos más tarde, Orlando Mosquera pone el gol de la diferencia para el Al-Nassr con un disparo de media distancia. Antes de meterse a las redes pegó en el poste y rebotó en el arquero.

    Cristiano Ronaldo dejó el campo a los 81 minutos del partido entró en su lugar Abdullah Al-Hamdan.

    Abdullah Al-Hamdan marcó el 3-1 del Al-Nassr a los 85 minutos del juego.

    Video Cristiano Ronaldo se convierte en uno de los dueños del exequipo de Hugo Sánchez
    Relacionados:
    FutbolAl-NassrCristiano Ronaldo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX