Futbol Cristiano falla penal y deja el partido del Al Nassr con molestias físicas El luso no consiguió incrementar su cuenta de goles, sin embargo su equipo ganó el partido y sigue de líder en la liga de Arabia.

Cristiano Ronaldo falló un penal ante el Al-Feiha y no pudo aumentar su cuenta de 965 goles anotados, además debió salir de cambio, por alguna molestia física, a los 81 minutos.

Sin embargo, su equipo ganó 3-1 el partido y continúa de líder en la Liga de Arabia al sumar 61 unidades.

Y es que el atacante luso, tuvo en sus botines a los 11 minutos su tanto 966, pero su tiro penal, que finalmente cobró el VAR tras revisar la jugada, salió demasiado cruzado y desviado del arco rival.

El astro no volvió a contar con una oportunidad tan clara para anotar en todo el encuentro y a los 81 minutos debió dejar el campo de cambio aquejado de alguna molestia física.

Los goles del partido fueron obra de Abdulelah Al-Amri por el Al-Feiha a los 45+2. Mientras por el Al-Nassr marcaron Sadio Mané, a los 72, Orlando Mosquera, a los 80, y finalmente Adullah Al-Hamdam, a los 85.

Con este resultado, Al Nassr sumó 61 puntos y se mantiene a la cabeza de la liga de Arabia seguido por el Al-Ahli Saudi con 59 unidades.

Sigue aquí las incidencias del partido:

A los 8 minutos del partido, se marca un penal a favor del Al Nassr, y tras la revisión del VAR se confirma.

Cristiano lo cobra a los 11 minutos y lo falla de mala manera. Cruzando demasiado su tiro.

Ronaldo no ha tenido otra chance de gol tan clara como la que erró, incluso reclama alguna falta hacía el final del primer tiempo del partido. Un empujón dentro del área del Al Feiha.

Sobre el tiempo de la primera mitad, Al Feiha se pone al frente en el marcador con un autogol de Abdulelah Al-Amri.

A los 71 minutos, Sadio Mané consigue el gol del empate para el Al-Nassr.

A los 77, Cristiano tiene alguna molestia física, pero decide mantenerse sobre el terreno de juego.

Un par de minutos más tarde, Orlando Mosquera pone el gol de la diferencia para el Al-Nassr con un disparo de media distancia. Antes de meterse a las redes pegó en el poste y rebotó en el arquero.

Cristiano Ronaldo dejó el campo a los 81 minutos del partido entró en su lugar Abdullah Al-Hamdan.

Abdullah Al-Hamdan marcó el 3-1 del Al-Nassr a los 85 minutos del juego.