    Cristiano manda mensaje en el Día de la Mujer

    Así fue el mensaje que el astro luso publicó en sus redes sociales.

    Por:
    Omar Carrillo
    Cristiano Ronaldo no dejó pasar la fecha y envió un mensaje en sus redes sociales con motivo del Día Internacional Mujer este 8 de marzo.

    El astro portugués del Al Nassr publicó una serie de fotos con las mujeres más importantes de su vida y un cálido mensaje con las imágenes.

    "Rodeado de mujeres fuertes! Gio, mis hijas, mi madre y mis hermanas... Estoy agradecido todos los días. ¡Feliz día de la mujer!" se lee en Instagram.

    El 8 de marzo, se conmemora la lucha histórica por la igualdad de derechos, justicia, paz y oportunidades para las mujers en la sociedad.

    Cristiano y su lesión

    En el aspecto futbolístico, a inicios de semana se supo que Cristiano Ronaldo sufre una lesión en el tendón de la corva, pero sin especificar su gravedad.

    Luego trascendió que la lesión es más grave de lo que se creyó en un inicio y su participación en el partido amistoso ante México el próximo sábado 28 de marzo como parte de la inauguración del Estadio Banorte sigue en duda.

    El sábado, repareció en redes sociales en medio de rumores sobre su lesión y que hace suponer que su rehabilitación va viento en popa: "Recuperándome y listo para ver el partido de hoy. ¡Vamos, Al Nassr!".

    Cristiano está a la caza de marcar mil goles en su carrera, lleva 965, y de participar en su sexta Copa del Mundo en el Mundial 2026.

    Video DT de Al Nassr sobre lesión de Cristiano: “Es más grave de lo que pensábamos"
    FutbolAl-NassrCristiano Ronaldo

