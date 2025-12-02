Este martes se confirmó que Portugal enfrentará a México en la reapertura del Estadio Banorte, duelo que servirá de preparación para ambas escuadras de cara al Mundial 2026.

Para cuando se dispute este encuentro, el Tri y los lusitanos ya tendrán conocimiento del grupo y los rivales a los que enfrentarán en la fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026, la expectativa es alta para este encuentro, sobre todo porque se espera que Cristiano Ronaldo esté presente.

A este gran encuentro, se le podría sumar un ingrediente más, y es que este día se filtró lo que sería la nueva playera de los portugueses para el torneo internacional, misma que estrenarían ante el Tri.

Es una playera entre roja y vino, color clásico en el cuadro de Portugal, tiene unas líneas onduladas en toda la playera, pero se acentúan más en la parte del pecho, el escudo en la izquierda y el logo de la marca en la derecha, el filo del cuello tendrá como un color aqua, mismo que se repite en las mangas.

Si eres un fanático de la Selección Mexicana o de Cristiano y Portugal, tendrás que estar al pendiente de la venta de los boletos, que estarán muy peleados, todos querrán ver el nuevo Estadio Azteca y al Bicho.