    Mundial 2026

    Portugal podría estrenar esta playera que se filtró en las redes ante México en marzo

    El conjunto lusitano jugará ante el Tri en la reapertura del Estadio Banorte en la Ciudad de México.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Portugal podría estrenar esta joya ante la Selección Mexicana

    Este martes se confirmó que Portugal enfrentará a México en la reapertura del Estadio Banorte, duelo que servirá de preparación para ambas escuadras de cara al Mundial 2026.

    Para cuando se dispute este encuentro, el Tri y los lusitanos ya tendrán conocimiento del grupo y los rivales a los que enfrentarán en la fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026, la expectativa es alta para este encuentro, sobre todo porque se espera que Cristiano Ronaldo esté presente.

    PUBLICIDAD

    No te pierdas el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO en ViX. Solo disponible en México.

    A este gran encuentro, se le podría sumar un ingrediente más, y es que este día se filtró lo que sería la nueva playera de los portugueses para el torneo internacional, misma que estrenarían ante el Tri.

    Es una playera entre roja y vino, color clásico en el cuadro de Portugal, tiene unas líneas onduladas en toda la playera, pero se acentúan más en la parte del pecho, el escudo en la izquierda y el logo de la marca en la derecha, el filo del cuello tendrá como un color aqua, mismo que se repite en las mangas.

    Si eres un fanático de la Selección Mexicana o de Cristiano y Portugal, tendrás que estar al pendiente de la venta de los boletos, que estarán muy peleados, todos querrán ver el nuevo Estadio Azteca y al Bicho.

    Video Oficial: Cristiano Ronaldo jugará vs. México y esta es la fecha

    Más sobre Mundial 2026

    1:13
    ¡Invitados de lujo en el Gigante de Acero!

    ¡Invitados de lujo en el Gigante de Acero!

    1:50
    Así fue la impresionante cobertura de TUDN durante Qatar 2022

    Así fue la impresionante cobertura de TUDN durante Qatar 2022

    1:28
    El Mundial regresa a casa: México será sede por tercera ocasión

    El Mundial regresa a casa: México será sede por tercera ocasión

    0:35
    'Libres y Lokos' sueña con el sexto partido en el Mundial 2026

    'Libres y Lokos' sueña con el sexto partido en el Mundial 2026

    1:36
    Amor mundialista | La romántica historia de una mexicana y un saudí

    Amor mundialista | La romántica historia de una mexicana y un saudí

    Relacionados:
    Mundial 2026Portugal

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Bajo un volcán
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX