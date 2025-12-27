    Al-Nassr

    Cristiano Ronaldo firma doblete en triunfo del Al-Nassr y alcanza los 956 goles

    El crack portugués volvió a decir presente este sábado en el partido ante Al Akhdoud por la Saudi Pro League.

    Por:Jaime Bernal
    Video ¡Indomable! Cristiano suma nuevo doblete y llega a 956 goles

    El Al-Nassr derrotó este sábado por 3-0 al Al-Akhdoud en el marco de la Jornada 11 de la Saudi Pro League, choque en el cual tuvo una actuación determinante de Cristiano Ronaldo, autor de dos de los tres goles del encuentro.

    Con la victoria, el conjunto de Riad logró mantener su pleno de victorias en el campeonato árabe y se afianza como líder en solitario del torneo.

    El marcador se abrió a los 30 minutos de la primera parte tras un tiro de esquina. Luego de un cabezazo en el primer palo, el balón quedó servido para CR7, quien apareció dentro del área chica para empujar la pelota y marcar el 1-0 con su habitual oportunismo.

    Antes del descanso, el delantero portugués volvió a decir presente. Tras una secuencia de pases en campo rival, Marcelo Brozovic envió un centro preciso desde la derecha y Cristiano Ronaldo definió de primera para ampliar la ventaja y sentenciar el partido.

    Con este doblete, el futbolista de 40 años alcanzó los 956 goles en su carrera, una cifra que lo mantiene en la carrera hacia los 1000 tantos.

    Al-Nassr controló el juego en el complemento e incluso sobre el final aumentó el marcador con un tanto del también portugués Joao Félix. El equipo de Cristiano, al que le anularon un gol en la segunda mitad, volverá a presentarse el próximo martes 30 de diciembre frente a Al-Ettifaq por la liga saudí.

    Al-NassrCristiano Ronaldo

