    En salario, ¿quién gana más y quién rinde mejor: Cristiano o Quiñones?

    El delantero del Tri llegó al futbol de arabia y comenzó a opacar al portugués.

    Por:
    Raúl Martínez
    Desde la llegada de Julián Quiñones al futbol de Arabia Saudita en 2024, el atacante ha dado de que hablar con su rendimiento y la comparación con Cristiano Ronaldo se volvió inevitable. No solo por el contraste de nombres y trayectorias, sino por una pregunta que cada vez suena más fuerte: ¿quién gana más y quién rinde mejor en la cancha?

    En el tema del salario no ha debate alguno, Cristiano Ronaldo es el futbolista mejor pagado no solo de Arabia Saudita, sino del mundo. Su contrato con Al-Nassr ronda los 200 a 244 millones de dólares anuales.

    Mientras que Julián Quiñones percibe alrededor de 4.5 millones de dólares por temporada. Un salario alto para estándares normales, pero muy por debajo del astro portugués.

    Con estos números Cristiano gana por goleada, pero en rendimiento la historia cambia un poco.

    En la temporada 2024-25 del futbol de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo fue el máximo goleador del torneo con 25 goles, por su parte, Quiñones fue quinto con 20 anotaciones.

    Y en l a presente temporada, el futbolista portugués suma 15 goles en 14 partidos y el mexicano 12 en 11 juegos, aunque CR7 mantiene ventaja en goles totales, los números por minuto cuentan otra historia.

    En estadísticas como goles por 90 minutos, contribuciones directas (goles + asistencias) y xG (goles esperados), Quiñones compite de tú a tú e incluso supera ligeramente a Ronaldo.

    Esto indica que el delantero de Al-Qadsiah es más eficiente con el tiempo que pasa en la cancha, generando más peligro cada vez que juega.

    Un contexto importante es que Cristiano Ronaldo juega en un equipo lleno de figuras para competir por todo, mientras que Quiñones lo hace en un equipo recién ascendido y con menores estrellas y con esto hace que el rendimiento del exjugador del América tenga aún más peso.

    Por lo que Cristiano Ronaldo es el que gana más y suma más goles en Arabia Saudita, pero Julián Quiñones rinde mejor por minuto y eficiencia

