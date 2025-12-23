Mundial 2026 Cristiano Ronaldo compra casa de lujo en pleno Mar Rojo a meses del Mundial 2026 Llegar relajado al partido amistoso frente a México y, sobre todo, al Mundial 2026, se ha convertido en una de las prioridades de la estrella de Portugal.

Video Cristiano Ronaldo se va a vivir a un búnker en medio del Mar Rojo

CR7 tendrá 41 años cumplidos para el Mundial 2026 y su concentración hacia la justa mundialista será determinante para tratar de conseguir buenos resultados en la Fase de Grupos y consecuentemente en las rondas de eliminación directa.

Incluso, su preparación comienza con la primera Fecha FIFA en marzo próximo, donde se medirá a la Selección Mexicana en la reinauguración del Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca; así como un amistoso frente a Estados Unidos tres días después.

CRISTIANO RONALDO SE IRÁ A VIVIR A UN BÚNKER

El delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita y de la Selección de Portugal se compró una residencia de lujo en medio del Mar Rojo, así lo dio a conocer la empresa inmobiliaria Red Sea Global, luego de que adquiriera una propiedad en una villa de lujo en Nujoum, Ritz-Carlton Reserve.

“Encantados de dar la bienvenida a Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y su familia como nuevos residentes en Red Sea Global. Desde su primera visita como huéspedes, ahora han comprado dos casas en Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, adoptando un enfoque regenerativo de vida”, informó en redes sociales John Pagano, GCEO de la inmobiliaria.

“El destino del Mar Rojo es verdaderamente excepcional en todo el sentido de la palabra. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una profunda conexión con esta isla y su impresionante belleza natural; es un lugar donde encontramos paz y tranquilidad.