    Al-Nassr

    Cristiano consiente a fans pero se va en cero y su equipo pierde invicto

    El crack luso no pudo sumar goles o asistencias en la derrota del Al-Nassr este viernes por 3-2 ante el Al-Ahli.

    Por:Jaime Bernal
    Video Cristiano consiente a fans pero no anota y su equipo pierde invicto

    Cristiano Ronaldo, que acabó con gol en su último partido de 2025, no tuvo un buen inicio de 2026, pues su equipo cayó este viernes por 3-2 ante el Al-Ahli en la Jornada 12 de la Liga de Arabia Saudita.

    Con la derrota, el equipo de CR7, que hoy no sumó gol en su objetivo de llegar a las 1,000 anotaciones, perdió el invicto en el torneo, pues hasta ahora sumaba diez triunfos y un empate.

    Un doblete del británico Ivan Toney y un gol del turco Merih Demiral fueron suficientes para el triunfo del Al-Ahli, equipo que gracias a esta victoria subió al quinto puesto. El defensa saudí Abdulelah Al-Amri anotó los dos tantos del Al-Nassr.

    Previo al inicio del partido, Cristiano Ronaldo tuvo un lindo gesto con sus fans que lo aclamaban pues a la entrada al estadio se tomó un tiempo para firmar autógrafos.

    A pesar de la derrota, el Al-Nassr sigue líder con 31 puntos, pero el Al-Hilal y el Al-Taawoun, que tiene un partido menos, le siguen a dos y tres unidades, respectivamente.

    El próximo partido del Al-Nassar será el próximo jueves 8 de enero contra el Al-Qadisiya de Julián Quiñones.

