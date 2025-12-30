Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo hace su gol 957 en el empate de Al-Nassr en la Liga Saudí Cada vez más cerca de los mil goles, el delantero portugués se lució en el segundo gol de su club dentro de la liga saudí ante Al-Ettifaq.

Video ¡Indomable! Cristiano suma nuevo doblete y llega a 956 goles

Cristiano Ronaldo da pasos agigantados hacia los mil goles en su carrera deportiva luego de anotar este martes en el empate del Al-Nassr ante Al-Ettifaq dentro de la Jornada 12 de la Liga de Arabia Saudita que los coloca como líderes en solitario con 31 puntos.

El neerlandés y exjugador del Liverpool y PSG, Georginio Wijnaldum, abrió la cuenta a los 16 minutos. Joao Félix empató el juego con definición a ras de pasto sobre el minuto 47 para el empate parcial.

La vuelta al marcador la puso Cristiano Ronaldo, quien desvió con la espalda un disparo de Joao Félix para el 1-2 al minuto 67 que significó el gol 957 de la estrella de la Selección de Portugal y quien estará en un amistoso ante México en el Estadio Banorte en marzo próximo.

Fue, además, el gol 112 en 126 partidos como jugador del Al-Nassr y luego de que el sábado pasado hiciera doblete con el cuadro árabe, por lo que suma dos partidos consecutivos con gol, algo que no lograba con su equipo en la liga árabe desde octubre pasado.

Sin embargo, Georginio Wijnaldum evitó la derrota del Al-Ettifaq y puso el empate definitivo sobre el minuto 80 y que dejó a su equipo en la octava posición de la clasificación.