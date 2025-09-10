Después de alcanzar el récord de goles en eliminatorias mundialistas Cristiano Ronaldo fue nombrado el mejor jugador de todos los tiempos.

Fue en la gala de los Premios de la Liga de Portugal donde el futbolista del Al Nassr recibió dicho reconocimiento que agradeció el futbolista con un emotivo mensaje.

PUBLICIDAD

“Quiero agradecer a la Liga Portugal por el premio al mejor de todos los tiempos. Como pueden imaginar, e s un gran honor para mí ganar algo para mi país. Quiero agradecer a todos mis compañeros que me ayudaron a lo largo de mi carrera a ganar este maravilloso trofeo"

"También quiero agradecer a todos los entrenadores y a todos los que me ayudaron en este camino para ser siempre mejor. Así que, muchas gracias a todos y que lo disfruten”, fueron las palabras de Cristiano Ronaldo.

De igual forma la Liga de Portugal catalogó en un comunicado a Cristiano Ronaldo como una “ figura ineludible del deporte e ídolo de millones que marcó una época y dejará una huella imborrable en el fútbol mundial”.