    Calendario de la Leagues Cup 2026: partidos, fechas y horarios del torneo

    La sexta edición del certamen entre clubes de Liga MX y MLS iniciará a partir del mes de agosto.

    La Leagues Cup 2026 dio a conocer su calendario de partidos entre equipos de la MLS y la Liga MX, con la premisa de que se jugarán partidos en México.

    CALENDARIO DE PARTIDOS DE LA LEAGUES CUP 2026


    La Leagues Cup 2026 arrancará el martes 4 de agosto con la Fase Uno, la cual tendrá 54 partidos interliga entre clubes de la MLS y Liga MX.

    Se mantiene el formato de una tabla general por liga con base a los tres partidos jugados, donde los cuatro primeros de cada una avanzan a Cuartos de Final.

    MARTES 4 DE AGOSTO

    • Columbus Crew vs. Atlas, ScottsMiracle-Gro Field
    • Cincinnati vs. Pachuca, TQL Stadium
    • Charlotte vs. Pumas, Bank of America Stadium
    • Minnesota vs. Juárez, Allianz Field
    • Tigres vs. Real Salt Lake, America First Field
    • Vancuover Whitecaps vs. Mazatlán, BC Place

    MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

    • Inter Miami vs. Atlético de San Luis, Nu Stadium
    • Monterrey vs. Orlando, Inter&CO Stadium
    • Nashville vs. León, GEODIS Park
    • Dallas vs. Querétaro, TBC (Estados Unidos)
    • LAFC vs. Chivas, BMO Stadium
    • Toluca vs. Seattle Sounders, Estadio Nemesio Diez

    JUEVES 6 DE AGOSTO

    • New York City vs. Santos, Sports Illustrated Stadium
    • Cruz Azul vs. Philadephia, Subaru Park
    • Chicago vs. Necaxa, SeatGeek Stadium
    • Austin vs. Tijuana, Q2 Stadium
    • Portland vs. Puebla, Providence Park

    VIERNES 7 DE AGOSTO

    • Charlotte vs. Atlas, Bank of America Stadium
    • Columbus Crew vs. Pachuca, ScottsMiracle-Gro Field
    • Cincinnati vs. Pumas, TQL Stadium
    • Tigres vs. Minnesota, Allianz Field
    • Vancuover Whitecaps vs. Juárez, BC Place
    SÁBADO 8 DE AGOSTO

    • Orlando vs. León, Inter&CO Stadium
    • Inter Miami vs. Monterrey, Nu Stadium
    • Chivas vs. Dallas, TBC (Estados Unidos)
    • Real Salt Lake vs. Mazatlán, American First Field
    • Toluca vs. LAFC, BMO Stadium

    DOMINGO 9 DE AGOSTO

    • Seattle vs. Querétaro, Lumen Field
    • Cruz Azul vs. New York City, Sports Illustrated Stadium
    • Philadelphia vs. Necaxa, Subaru Park
    • Chicago vs. Santos, SeatGeek Stadium
    • Nashville vs. Atlético de San Luis, GEODIS Park
    • Austin vs. Puebla, Q2 Stadium
    • América vs. Portland, Providence Park
    • San Diego vs. Tijuana, Snapdragon Stadium

    MARTES 11 DE AGOSTO

    • Columbus Crew vs. Pumas, ScottsMiracle-Gro Field
    • Charlotte vs. Pachuca, Bank of America Stadium
    • Cincinnati vs. Atlas, TQL Stadium
    • Minnesota vs. Mazatlán, Allianz Field
    • Real Salt Lake vs. Juárez, American First Field
    • Tigres vs. Vancouver Whitecaps, Estadio Universitario

    MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO

    • Orlando vs. Atlético de San Luis, Inter&CO Stadium
    • Inter Miami vs. León, Nu Stadium
    • Monterrey vs. Nashville, GEODIS Park
    • Toluca vs. Dallas, Estadio Nemesio Diez
    • LAFC vs. Querétaro, BMO Stadium
    • Seattle vs. Chivas, Lumen Field
    JUEVES 13 DE AGOSTO

    • Philadelphia vs. Santos, Subaru Park
    • New York City vs. Necaxa, Sports Illustrated Stadium
    • Cruz Azul vs. Chicago, SeatGeek Stadium
    • América vs. Austin, Q2 Stadium
    • Portland vs. Tijuana, Providence Park

    *El partido de América vs. San Diego en el Estadio Banorte aún no tiene fecha oficial para jugarse.

    Liga MX

