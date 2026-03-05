Calendario de la Leagues Cup 2026: partidos, fechas y horarios del torneo
La sexta edición del certamen entre clubes de Liga MX y MLS iniciará a partir del mes de agosto.
Video Leagues Cup 2026: Revelan el calendario del torneo con partidos en México
La Leagues Cup 2026 dio a conocer su calendario de partidos entre equipos de la MLS y la Liga MX, con la premisa de que se jugarán partidos en México.
CALENDARIO DE PARTIDOS DE LA LEAGUES CUP 2026
La Leagues Cup 2026 arrancará el martes 4 de agosto con la Fase Uno, la cual tendrá 54 partidos interliga entre clubes de la MLS y Liga MX.
Se mantiene el formato de una tabla general por liga con base a los tres partidos jugados, donde los cuatro primeros de cada una avanzan a Cuartos de Final.
MARTES 4 DE AGOSTO
- Columbus Crew vs. Atlas, ScottsMiracle-Gro Field
- Cincinnati vs. Pachuca, TQL Stadium
- Charlotte vs. Pumas, Bank of America Stadium
- Minnesota vs. Juárez, Allianz Field
- Tigres vs. Real Salt Lake, America First Field
- Vancuover Whitecaps vs. Mazatlán, BC Place
MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO
- Inter Miami vs. Atlético de San Luis, Nu Stadium
- Monterrey vs. Orlando, Inter&CO Stadium
- Nashville vs. León, GEODIS Park
- Dallas vs. Querétaro, TBC (Estados Unidos)
- LAFC vs. Chivas, BMO Stadium
- Toluca vs. Seattle Sounders, Estadio Nemesio Diez
JUEVES 6 DE AGOSTO
- New York City vs. Santos, Sports Illustrated Stadium
- Cruz Azul vs. Philadephia, Subaru Park
- Chicago vs. Necaxa, SeatGeek Stadium
- Austin vs. Tijuana, Q2 Stadium
- Portland vs. Puebla, Providence Park
VIERNES 7 DE AGOSTO
- Charlotte vs. Atlas, Bank of America Stadium
- Columbus Crew vs. Pachuca, ScottsMiracle-Gro Field
- Cincinnati vs. Pumas, TQL Stadium
- Tigres vs. Minnesota, Allianz Field
- Vancuover Whitecaps vs. Juárez, BC Place
SÁBADO 8 DE AGOSTO
- Orlando vs. León, Inter&CO Stadium
- Inter Miami vs. Monterrey, Nu Stadium
- Chivas vs. Dallas, TBC (Estados Unidos)
- Real Salt Lake vs. Mazatlán, American First Field
- Toluca vs. LAFC, BMO Stadium
DOMINGO 9 DE AGOSTO
- Seattle vs. Querétaro, Lumen Field
- Cruz Azul vs. New York City, Sports Illustrated Stadium
- Philadelphia vs. Necaxa, Subaru Park
- Chicago vs. Santos, SeatGeek Stadium
- Nashville vs. Atlético de San Luis, GEODIS Park
- Austin vs. Puebla, Q2 Stadium
- América vs. Portland, Providence Park
- San Diego vs. Tijuana, Snapdragon Stadium
MARTES 11 DE AGOSTO
- Columbus Crew vs. Pumas, ScottsMiracle-Gro Field
- Charlotte vs. Pachuca, Bank of America Stadium
- Cincinnati vs. Atlas, TQL Stadium
- Minnesota vs. Mazatlán, Allianz Field
- Real Salt Lake vs. Juárez, American First Field
- Tigres vs. Vancouver Whitecaps, Estadio Universitario
MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO
- Orlando vs. Atlético de San Luis, Inter&CO Stadium
- Inter Miami vs. León, Nu Stadium
- Monterrey vs. Nashville, GEODIS Park
- Toluca vs. Dallas, Estadio Nemesio Diez
- LAFC vs. Querétaro, BMO Stadium
- Seattle vs. Chivas, Lumen Field
JUEVES 13 DE AGOSTO
- Philadelphia vs. Santos, Subaru Park
- New York City vs. Necaxa, Sports Illustrated Stadium
- Cruz Azul vs. Chicago, SeatGeek Stadium
- América vs. Austin, Q2 Stadium
- Portland vs. Tijuana, Providence Park
*El partido de América vs. San Diego en el Estadio Banorte aún no tiene fecha oficial para jugarse.
Relacionados: