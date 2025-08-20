    Lionel Messi

    Lionel Messi se perderá el partido entre Inter Miami y Tigres por Leagues Cup

    El astro argentino acompañó a sus compañeros previo al duelo ante el equipo mexicano.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Confirmado por un compañero! Esto pasa con Messi ante Tigres

    A unos minutos de que se juegue el partido entre Inter Miami y Tigres por los Cuartos de Final de la Leagues Cup, se confirmó que Lionel Messi no tendrá participación en el cotejo que se disputará en el Chase Stadium.

    Al arribó del conjunto de las Garzas al estadio el astro argentino apareció sin la ropa de concentración del equipo como si lo hicieron sus compañeros y Marc Crosas, analista de TUDN, pudo confirmar que Messi no estará en el partido luego de intercambiar palabras con el futbolista.

    En conferencia de prensa Javier Mascherano, técnico de Inter Miami, había señalada que Messi no estaba descartado para el partido.

    Cabe destacar que Lionel Messi tuvo participación el fin de semana pasado con las Garzas en el triunfo sobre LA Galaxy donde la ‘Pulga’ se despachó con una anotación y una asistencia.

    Video ¡Piden a Messi y a la albiceleste no jugar en Angola!

