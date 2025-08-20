Video Resumen | Inter Miami echa a los Tigres de la Leagues Cup 2025

La Leagues Cup 2025 disputó su ronda de Cuartos de Final para definir a los clasificados a las Semifinales del torneo de clubes entre Liga MX y la MLS.

Dos de los favoritos de la Liga MX se fueron en los primeros dos partidos. Tigres fue eliminado por Inter Miami sin Messi y Toluca cayó en penales ante Orlando City.

Cabe recordar que los tres primeros lugares de este torneo obtienen boleto a la Concacaf ChampiosnCup 2026, donde ahorita solo había equipos de Liga MX ya clasificados.

EQUIPOS CLASIFICADOS A SEMIFINALES DE LA LEAGUES CUP



Son cuatro los conjuntos que avanzan a la Fase Final para jugar las Semifinales en los siguientes días.

MLS

Inter Miami

Orlando City

PARTIDOS DE SEMIFINALES DE LA LEAGUES CUP 2025



Los partidos de las Semifinales están previamente agendados para jugarse entre el martes 26 y miércoles 27 de agosto, aunque es probable que los dos encuentros se disputen el mismo día.





Inter Miami vs. Orlando City

Seattle Sounders/Puebla vs. LA Galaxy/Pachuca.