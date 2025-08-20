    leagues cup

    Equipos clasificados y partidos de Semifinales de la Leagues Cup 2025

    El torneo de clubes de la MLS y Liga MX llegan a la instancia previa a la Final con cuatro equipos vivos.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Resumen | Inter Miami echa a los Tigres de la Leagues Cup 2025

    La Leagues Cup 2025 disputó su ronda de Cuartos de Final para definir a los clasificados a las Semifinales del torneo de clubes entre Liga MX y la MLS.

    Dos de los favoritos de la Liga MX se fueron en los primeros dos partidos. Tigres fue eliminado por Inter Miami sin Messi y Toluca cayó en penales ante Orlando City.

    PUBLICIDAD

    Cabe recordar que los tres primeros lugares de este torneo obtienen boleto a la Concacaf ChampiosnCup 2026, donde ahorita solo había equipos de Liga MX ya clasificados.

    EQUIPOS CLASIFICADOS A SEMIFINALES DE LA LEAGUES CUP


    Son cuatro los conjuntos que avanzan a la Fase Final para jugar las Semifinales en los siguientes días.

    MLS

    • Inter Miami
    • Orlando City

    PARTIDOS DE SEMIFINALES DE LA LEAGUES CUP 2025


    Los partidos de las Semifinales están previamente agendados para jugarse entre el martes 26 y miércoles 27 de agosto, aunque es probable que los dos encuentros se disputen el mismo día.


    • Inter Miami vs. Orlando City
    • Seattle Sounders/Puebla vs. LA Galaxy/Pachuca.

    Se espera que este jueves la Leagues Cup pueda dar a conocer las fechas y horarios de estos partidos de Semifinales.

    Más sobre Leagues Cup

    0:23
    ¡Orlando City avanza! Los Leones eliminan al Toluca en tanda de penales

    ¡Orlando City avanza! Los Leones eliminan al Toluca en tanda de penales

    1:11
    ¡Tigres es eliminado con doblete del ‘Pistolero’!

    ¡Tigres es eliminado con doblete del ‘Pistolero’!

    1 min
    El tremendo elogio de Luis Suárez a Tigres tras eliminarlo de la Leagues Cup

    El tremendo elogio de Luis Suárez a Tigres tras eliminarlo de la Leagues Cup

    1 min
    Doblete de Luis Suárez en el Inter Miami vs. Tigres da el pase en la Leagues Cup 2025

    Doblete de Luis Suárez en el Inter Miami vs. Tigres da el pase en la Leagues Cup 2025

    0:23
    ¡Se encienden las alarmas! Helinho se rompe y sale de cambio

    ¡Se encienden las alarmas! Helinho se rompe y sale de cambio

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    Tráiler: Algo azul
    Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD