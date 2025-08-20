Equipos clasificados y partidos de Semifinales de la Leagues Cup 2025
El torneo de clubes de la MLS y Liga MX llegan a la instancia previa a la Final con cuatro equipos vivos.
La Leagues Cup 2025 disputó su ronda de Cuartos de Final para definir a los clasificados a las Semifinales del torneo de clubes entre Liga MX y la MLS.
Dos de los favoritos de la Liga MX se fueron en los primeros dos partidos. Tigres fue eliminado por Inter Miami sin Messi y Toluca cayó en penales ante Orlando City.
Cabe recordar que los tres primeros lugares de este torneo obtienen boleto a la Concacaf ChampiosnCup 2026, donde ahorita solo había equipos de Liga MX ya clasificados.
EQUIPOS CLASIFICADOS A SEMIFINALES DE LA LEAGUES CUP
Son cuatro los conjuntos que avanzan a la Fase Final para jugar las Semifinales en los siguientes días.
MLS
- Inter Miami
- Orlando City
PARTIDOS DE SEMIFINALES DE LA LEAGUES CUP 2025
Los partidos de las Semifinales están previamente agendados para jugarse entre el martes 26 y miércoles 27 de agosto, aunque es probable que los dos encuentros se disputen el mismo día.
- Inter Miami vs. Orlando City
- Seattle Sounders/Puebla vs. LA Galaxy/Pachuca.
Se espera que este jueves la Leagues Cup pueda dar a conocer las fechas y horarios de estos partidos de Semifinales.