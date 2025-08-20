Video Enfocan al Vasco en pleno Inter Miami vs. Tigres y esto estaba haciendo

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, asistió al Inter Miami vs. Tigres de la Leagues Cup 2025, por los Cuartos de Final este miércoles.

El entrenador del Tri se encontraba sentado, en compañía de su familia, en el palco ofrecido por el club de la MLS al de la Liga MX a ras de cancha, donde suele estar en otro David Beckham y compañía.

'Vasco' Aguirre se quedó con las ganas de poder ver a Lionel Messi, quien no fue ni convocado por Javier Mascherano por lesión, por lo que disfrutó del juego sin el argentino.

LOS PLANES DE JAVIER AGUIRRE CON SELECCIÓN MEXICANA



De cara a la Fecha FIFA de septiembre, donde México jugará ante Japón y Corea del Sur, el Tri vivirá un microciclo de la mano de Javier Aguirre en lo siguientes días.

Los partidos de la Selección Mexicana serán en los Estados Unidos ante los conjuntos asiáticos, pero en octubre y noviembre tendrá acción en su país cuando enfrente a Ecuador y Uruguay, respectivamente.

Javier Aguirre dará a conocer este siguiente viernes la lista de convocados al microciclo, donde solo contará con elementos de la Liga MX al no ser Fecha FIFA.