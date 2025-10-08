Video Sevilla arrolla al Barça y le quita el invicto en LaLiga de España

LaLiga anunció oficialmente este miércoles, a través de un comunicado en sus redes sociales, que el partido Villarreal CF vs. FC Barcelona correspondiente a la Jornada 17 de su torneo se jugará en Miami, Florida.

El duelo se efectuará el 20 de diciembre del 2025 en el Hard Rock Stadium.

“Con este partido damos un paso histórico que proyecta a LaLiga y al futbol español en una nueva dimensión", expresó Javier Tebas, presidente de LaLiga.

"Sabemos que con este partido que se jugará fuera se verán afectados nuestros abonados y por eso llevaremos a cabo importantes medidas para compensarles. Confiamos en que será una gran experiencia”, afirmó el presidente del Submarino Amarillo, Fernando Roig.

Algunas de esa medidas, ya han sido anunciadas también en el mismo comunicado.

"Los abonados del Villarreal CF podrán viajar de forma gratuita al partido, y los que decidan no desplazarse a Miami podrán beneficiarse de un descuento del 30% en el precio de su abono, como parte de las medidas diseñadas para compensar su apoyo y fidelidad", se lee en el documento.

Por su parte, el presidente del FC Barcelona expresó lo que para él será dicho encuentro.

"Un partido oficial en una ciudad como Miami, con una gran comunidad culé, será sin duda un gran espectáculo con dos equipos compitiendo al máximo nivel” ,expresó.

Finalmente, LaLiga expresó su compromiso con sus seguidores en España y anunció que el partido será: "retransmitido en directo a través de los operadores oficiales, con contenidos adicionales para enriquecer la experiencia."

Cuándo y dónde es el Villarreal vs. FC Barcelona de la Jornada 17 de LaLiga

Cuándo es - El partido se jugará el próximo 20 de diciembre.

Dónde es - Se celebrará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

Cómo comprar los boletos - Las personas interesadas pueden registrarse para acceder a la preventa desde ya en LALIGAMIAMI.COM. La preventa tendrá lugar el 21 de octubre; y las entradas saldrán a la venta el 22 de octubre.