Video Aprueban ‘mudanza’ de Barcelona y Villarreal a Estados Unidos

LaLiga dio un paso importante en su intento de llevar un partido oficial de la temporada 2025-26 a Estados Unidos, específicamente a Miami, Florida.

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) anunció que la junta directiva dio el visto bueno a la solicitud realizada por el Barcelona y Villarreal para disputar su partido de esta temporada en el Hard Rock Stadium de Miami el próximo 20 de diciembre.

La RFEF trasladará a la UEFA y FIFA la petición de LaLiga en el que sería el último filtro para cumplir el sueño americano que ha tenido Javier Tebas desde hace casi una década.

¿La cuarta será la vencida para LaLiga?

Tebas ha buscado seguir los pasos de la NFL y NBA para jugar partidos en otro país fuera de España y ampliar el mercado de LaLiga, pero no le ha sido posible.

La primera vez que lo intentó fue en la temporada 2018-19 con un Girona vs. Barcelona, la segunda vez fue en la temporada 2019-20 con un Villarreal vs. Atlético de Madrid.