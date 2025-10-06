    UEFA

    UEFA da luz verde a que el Villarreal-Barcelona se juegue en Miami

    Justificó su decisión en la falta de precisión del reglamento de la FIFA sobre la celebración de partidos domésticos fuera del país.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Luz verde! UEFA aprueba que el Villarreal-Barça se juegue en Miami

    La UEFA aprobó de manera excepcional la solicitud presentada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para disputar el partido Villarreal-Barcelona, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga de España, en Miami (EE.UU.) .

    Pese a reiterar su oposición a que los encuentros de ligas nacionales se celebren fuera del país, el organismo europeo justificó su decisión en la falta de claridad del marco regulatorio de la FIFA, actualmente en revisión.

    El Comité Ejecutivo de la UEFA también dio luz verde al duelo Milan-Como, que se jugará en Perth (Australia) el 7 y 8 de febrero de 2026, coincidiendo con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

    En un comunicado, la UEFA insistió en que la medida no sienta precedente y subrayó que la mayoría de federaciones, ligas, clubes y jugadores consultados expresaron su rechazo a disputar partidos domésticos en el extranjero.

    El presidente del organismo europeo, Aleksander Ceferin, reafirmó que los campeonatos nacionales “deben mantenerse en su entorno local”, advirtiendo que cualquier excepción “puede distorsionar la competición y perjudicar a los aficionados”.

    La RFEF había presentado la solicitud junto al Villarreal y al Barcelona, pese a la oposición del Real Madrid y de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que consideran que la iniciativa rompe la reciprocidad territorial y otorga una ventaja competitiva indebida a los clubes implicados.

