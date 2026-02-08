LaLiga Atlético vs. Real Betis EN VIVO: Gol anulado al Atlético Sigue todas las incidencias de este partido dentro de LaLiga en España, con Fidalgo titular y debutando con Betis en LaLiga.

Video ¿Duelo de mexicanos? Así podría ser el debut de Fidalgo y Obed en España

El Atlético de Madrid y el Real Betis vuelven a verse las caras después de su encuentro en la Copa del Rey dentro de la ronda de los Cuartos de Final y, ahora, medirán fuerzas en LaLiga, con los mexicanos Álvaro Fidalgo y Obed Vargas de por medio.

De hecho, Fidalgo es titular en este compromiso, mientras que Obed Vargas espera en la banca para tener acción en lo que sería su debut en LaLiga (ambos debutaron con sus equipos en el duelo de la Copa del Rey).

A diferencia del duelo en la Copa del Rey, celebrado en La Cartuja de Sevilla, este partido se lleva a cabo en el Estadio Metropolitano, casa de los 'Colchoneros'.

ACCIONES DEL PARTIDO ATLÉTICO DE MADRID VS. REAL BETIS

¡Inicia el partido! ¡El Atlético mueve la pelota!



00' El balón ya rueda en la cancha del Metropolitano.

¡Gol del Real Betis! ¡Golazo de Antony!



28' Impresionante acción de Antony quien se acomoda desde fuera del área y pone el balón imposible para Oblak.

¡Gol anulado al Atlético!