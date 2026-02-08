LaLiga Fidalgo confiesa sueño realizado a sus 28 años: "Nunca es tarde" El exjugador del América reacciona así después de debutar en LaLiga con el Real Betis ante el Atlético de Obed Vargas.

Video Fidalgo se emociona frente a las cámaras por sueño cumplido: "Nunca es tarde"

Álvaro Fidalgo, mediocampista del Real Betis, se dijo emocionado por su debut en LaLiga con los andaluces en el triunfo ante el Atlético de Madrid de Obed Vargas.

El español naturalizado mexicano señaló que uno de sus sueños era el de debutar en LaLiga, algo que pudo cumplir ya con 28 años cumplidos.

"Aportar al final, soy un tipo al que le gusta tener la pelota, sacrificar en defensa, es un gran día para mi, feliz por el debut, me llega el debut a los 28 años, pero nunca es tarde, intentar crecer día a día sin duda y darle alegría a los béticos, ojalá sean muchos años.

"Feliz por la victoria, el debut en Liga, llevaba luchando por cumplir este sueño, feliz por el partidazo después del jueves, a estar contentos hoy", agregó.

Además, Álvaro Fidalgo relató cómo vivió la agitada semana en donde todavía alcanzó a despedirse del Club América, conjunto con el que llegó a ganar el tricampeonato.