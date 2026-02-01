Obed Vargas Obed Vargas al Atlético de Madrid: Esta es su competencia en los Colchoneros El mexicano de 20 años buscará llenarle el ojo al 'Cholo' Simeone para ganarse un puesto en su alineación.

Video Esta es la competencia de Obed Vargas en el Atlético de Madrid

El mexicano Obed Vargas dejará la MLS para emigrar a Europa y c onvertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid a poco más de cuatro meses de que inicie el Mundial 2026.

Si bien aún no se define si se unirá de inmediato a los Colchoneros o será cedido a otro equipo europeo, a Obed Vargas le espera una dura competencia en el club que dirige el argentino Diego ‘Cholo’ Simeone.

Uno de los referentes del Atlético de Madrid en la última década es Koke que es el capitán del equipo y suma 31 partidos de la actual temporada con saldo de dos goles y dos asistencias.

Koke ha ganado ocho títulos con los Colchoneros: dos Ligas, dos Europa League, dos Supercopa de España, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Toda una institución.

La misma cantidad de apariciones en el presente curso registra el español Pablo Barrios, de 22 años y que, al igual que Koke, ha disputado toda su carrera en los Colchoneros.

Barrios forma parte del primer equipo desde el 2023 y ya ha sido convocado con la selección mayor de España con cuatro partidos disputados.

El tercer mediocampista con el que competirá Obed Vargas en el Atlético de Madrid es el estadounidense Johnny Cardoso, quien llegó al club el pasado verano a cambio de 24 millones de euros procedente del Betis, equipo al que llega Álvaro Fidalgo.

Cardoso, de 24 años, suma 14 apariciones en la actual temporada y se perfila a jugar el Mundial 2026 con Estados Unidos, con quien registra 22 encuentros.

Con 20 años, Obed Vargas tiene un valor de mercado de ocho millones de euros, según transfermarkt. Pablo Barrios está tasado en 60 millones, Cardoso en 22 y Koke en siete millones.

Obed Vargas se va del Seattle Sounders tras ser campeón de la Concacaf Champions League en 2022 con 16 años y de Leagues Cup el año pasado. En total, el mexicano jugó 130 partidos con saldo de ocho goles y 10 asistencias.