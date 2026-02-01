“ Es un club también muy importante, con un proyecto muy importante, competencia, obvio, sé a dónde voy. Soy un jugador que a los 14 años se fue a la cantera del Real Madrid, la competencia que tengo desde los 14 años es la máxima, la mayoría de los jugadores con los que coincidí a esa edad están jugando en Primera oSsegunda división, en el Madrid desde que eres joven te dicen si continúas o no, eso habla de la exigencia”, dijo el español.