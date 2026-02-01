    Álvaro Fidalgo

    Fidalgo destaca al Betis y se dice ilusionado tras su salida al América

    El jugador español regresa al futbol de su país y a un club del que resalta su “proyecto” y la dura “competencia” que tendrá.

    Por:Jaime Bernal
    Álvaro Fidalgo confirmó que el Betis de España será su nuevo club luego de su inesperada salida del América tras cinco años en el futbol mexicano

    Este domingo, el ‘Maguito’ dijo estar contento por el nuevo equipo al que va, conjunto del cual resalta su “proyecto” y la “competencia” que tendrá.

    Es un club también muy importante, con un proyecto muy importante, competencia, obvio, sé a dónde voy. Soy un jugador que a los 14 años se fue a la cantera del Real Madrid, la competencia que tengo desde los 14 años es la máxima, la mayoría de los jugadores con los que coincidí a esa edad están jugando en Primera oSsegunda división, en el Madrid desde que eres joven te dicen si continúas o no, eso habla de la exigencia”, dijo el español.

    El mediocampista arribó al América en el 2021 bajo las órdenes del técnico Santiago Solari, disputando un total de 195 partidos en la Liga MX (154 de fase regular y 41 en Liguilla) anotando 20 goles.

    Fidalgo señaló ser un "jugador de equipo" y se dijo "ilusionado" por su llegada al conjunto gallego.

    Me considero un jugador de equipo al cien, si alguna vez brillo es gracias al equipo, al final siempre estoy preparado, contento y se viene cosas muy importantes, voy a un gran club, ilusionado”, concluyó.

