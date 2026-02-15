    LaLiga

    Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid EN VIVO por LaLiga Jornada 24: goles, resumen y resultado del partido

    El mexicano Obed Vargas es suplente a la espera de minutos en este compromiso del campeonato de liga de España.

    Por:Antonio Quiroga
    El partido del Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid de la Jornada 24 es vital para los Colchoneros que desean mantener la tercera posición de LaLiga de España.

    Con 45 unidades, el cuadro de Diego 'Cholo' Simeone está igualado con Villarreal en ese sitio. Se espera que el mexicano Obed Vargas pueda volver a sumar minutos con el conjunto madrileño.

    El Atlético de Madrid viene de golear 4-0 al Barcelona en la Ida de Semifinales de la Copa del Rey 2025-26.

    ALINEACIÓN DE ATLÉTICO DE MADRID VS. RAYO VALLECANO

    • Oblak
    • Molina
    • Giménez
    • Lenglet
    • Ruggeri
    • Mendoza
    • Cardoso
    • Baena
    • González
    • Almada
    • Sorloth.

    RESULTADOS DE JORNADA 24 DE LALIGA

    • Elche 0-0 Osasuna
    • Espanyol 2-2 Celta de Vigo
    • Getafe 2-1 Villarreal
    • Sevilla 1-1 Alavés
    • Real Madrid 4-1 Real Sociedad
    • Real Oviedo 1-2 Athletic Club
    • Levante vs. Valencia
    • Mallorca vs. Betis
    • Girona vs. Barcelona
    Relacionados:
    LaLigaMexicanos en el ExteriorAtlético de MadridObed Vargas

