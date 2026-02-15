LaLiga Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid EN VIVO por LaLiga Jornada 24: goles, resumen y resultado del partido El mexicano Obed Vargas es suplente a la espera de minutos en este compromiso del campeonato de liga de España.

Video El brutal dardo de Hansi Flick al Real Madrid en conferencia de prensa en vivo

El partido del Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid de la Jornada 24 es vital para los Colchoneros que desean mantener la tercera posición de LaLiga de España.

PUBLICIDAD

Con 45 unidades, el cuadro de Diego 'Cholo' Simeone está igualado con Villarreal en ese sitio. Se espera que el mexicano Obed Vargas pueda volver a sumar minutos con el conjunto madrileño.

El Atlético de Madrid viene de golear 4-0 al Barcelona en la Ida de Semifinales de la Copa del Rey 2025-26.

ALINEACIÓN DE ATLÉTICO DE MADRID VS. RAYO VALLECANO

Oblak

Molina

Giménez

Lenglet

Ruggeri

Mendoza

Cardoso

Baena

González

Almada

Sorloth.

RESULTADOS DE JORNADA 24 DE LALIGA