Barcelona Barcelona vs. Mallorca EN VIVO: goles, marcador y resumen del partido de Jornada 23 LaLiga El cuadro culé busca mantenerse en la cima de la tabla general jugando en casa.

Se juega la Jornada 23 de LaLiga con el partido entre Barcelona y Mallorca desde el Camp Nou, donde los blaugrana buscan su tercera victoria consecutiva.

El equipo dirigido por Hansi Flick se mantiene como líder del campeonato español hasta el momento con 55 puntos, seguido del Real Madrid (54) y el Atlético de Madrid (45).

Por su parte, Mallorca vive un momento muy distinto en la parte baja de la tabla con 24 puntos en el lugar 14 con tres derrotas y dos victorias en sus últimos cinco encuentros de liga.

ALINEACIONES BARCELONA VS. MALLORCA JORNADA 23

Barcelona ha ganado los últimos siete partidos ante el Mallorca en LaLiga jugando en casa; en cinco de ellos no ha permitido gol en contra.

La última vez que Barcelona perdió ante Mallorca en LaLiga fue en mayo de 2009 por marcador de 2-1. Los últimos 19 partidos han sido a favor de los culés con 17 victorias y solo dos empates.

BARCELONA

Joan García

Koundé

Araújo

Cubarsí

Balde

De Jong

Eric García

Lamine Yamal

Fermín

Rashford

Ferran Torres

MALLORCA

