    Barcelona

    Barcelona vs. Mallorca EN VIVO: goles, marcador y resumen del partido de Jornada 23 LaLiga

    El cuadro culé busca mantenerse en la cima de la tabla general jugando en casa.

    Por:Juan Regis
    Barcelona vs. Mallorca
    Barcelona vs. Mallorca
    Imagen David Ramos/Getty Images


    Se juega la Jornada 23 de LaLiga con el partido entre Barcelona y Mallorca desde el Camp Nou, donde los blaugrana buscan su tercera victoria consecutiva.

    El equipo dirigido por Hansi Flick se mantiene como líder del campeonato español hasta el momento con 55 puntos, seguido del Real Madrid (54) y el Atlético de Madrid (45).

    Por su parte, Mallorca vive un momento muy distinto en la parte baja de la tabla con 24 puntos en el lugar 14 con tres derrotas y dos victorias en sus últimos cinco encuentros de liga.

    INICIA EL PARTIDO


    Barcelona 0-0 Mallorca

    ALINEACIONES BARCELONA VS. MALLORCA JORNADA 23

    Barcelona ha ganado los últimos siete partidos ante el Mallorca en LaLiga jugando en casa; en cinco de ellos no ha permitido gol en contra.

    La última vez que Barcelona perdió ante Mallorca en LaLiga fue en mayo de 2009 por marcador de 2-1. Los últimos 19 partidos han sido a favor de los culés con 17 victorias y solo dos empates.

    BARCELONA

    • Joan García
    • Koundé
    • Araújo
    • Cubarsí
    • Balde
    • De Jong
    • Eric García
    • Lamine Yamal
    • Fermín
    • Rashford
    • Ferran Torres

    MALLORCA

    • Leo Román
    • Maffeo
    • Valjent
    • David López
    • Antonio Sánchez
    • Darder, Mascarell
    • Samu Costa
    • Mojica
    • Muriqi
    • Virgili
