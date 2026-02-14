    LaLiga

    EN VIVO | Real Madrid vs Real Sociedad - EN VIVO

    En el futbol español se juega la Jornada 24 con un duelo de alta intensidad.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video El brutal dardo de Hansi Flick al Real Madrid en conferencia de prensa en vivo

    Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan en la Jornada 24 de LaLiga.

    PUBLICIDAD

    En un duelo de alto poder intenta hacerse la punta del torneo ya que suma 57 puntos al entrar a este encuentro, uno por debajo del FC Barcelona que lidera el torneo.

    Más sobre LaLiga

    Diego Simeone aumenta la expectativa por Obed Vargas con estas palabras
    1 mins

    Diego Simeone aumenta la expectativa por Obed Vargas con estas palabras

    La Liga
    Betis y Álvaro Fidalgo presentan playera de Día de Muertos conmemorativa
    1 mins

    Betis y Álvaro Fidalgo presentan playera de Día de Muertos conmemorativa

    La Liga
    Salida de Alex Padilla de Pumas acarrea sanción de la FIFA al Athletic de Bilbao
    1 mins

    Salida de Alex Padilla de Pumas acarrea sanción de la FIFA al Athletic de Bilbao

    La Liga
    Fidalgo confiesa sueño realizado a sus 28 años: "Nunca es tarde"
    1 mins

    Fidalgo confiesa sueño realizado a sus 28 años: "Nunca es tarde"

    La Liga
    ¡Debutan en LaLiga! Fidalgo y Betis cobran 'revancha' de Obed Vargas y el Atleti
    1 mins

    ¡Debutan en LaLiga! Fidalgo y Betis cobran 'revancha' de Obed Vargas y el Atleti

    La Liga
    Barcelona vs. Mallorca EN VIVO: goles, marcador y resumen del partido de Jornada 23 LaLiga
    1 mins

    Barcelona vs. Mallorca EN VIVO: goles, marcador y resumen del partido de Jornada 23 LaLiga

    La Liga
    Rivalidades entre mexicanos en el futbol de España: ¿Obed vs. Fidalgo?
    1 mins

    Rivalidades entre mexicanos en el futbol de España: ¿Obed vs. Fidalgo?

    La Liga
    Obed Vargas y el 'pasado de Chivas' que lo envuelve con su dorsal en el Atlético de Madrid
    1 mins

    Obed Vargas y el 'pasado de Chivas' que lo envuelve con su dorsal en el Atlético de Madrid

    La Liga
    Atlético de Madrid cambia nombre a Raúl Jiménez en presentación de Obed Vargas
    1 mins

    Atlético de Madrid cambia nombre a Raúl Jiménez en presentación de Obed Vargas

    La Liga
    Obed Vargas y el gesto que tuvo Antoine Griezmann tras firmar con Atlético
    1 mins

    Obed Vargas y el gesto que tuvo Antoine Griezmann tras firmar con Atlético

    La Liga

    Por su parte tiene 31 unidades y está a media table cerca de los sitios europeos.

    El duelo se celebra en el Estadio Santiago Bernabeú.

    Aquí las incidencias del partido:

    A los 5 minutos del partido, el Real Madrid madrugó y Gonzalo García Torres puso adelante a los blancos tras una asistencia de Alexander Arnold.

    A los 21 minutos, Mikel Oyarzabal marcó el empate vía penal.

    Poco le duró el gusto al visitante, porque el conjunto Merengue recuperó la ventaja también por la vía penal a los 25 minutos.

    A los 31, Federico Valverde hizo el 3-1 del Real Madrid.

    Ya en la segunda parte, de nueva cuenta de penal, Vinicius marcó el 4-1 a los 48 minutos.

    Relacionados:
    LaLigaReal MadridReal Sociedad