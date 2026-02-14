LaLiga EN VIVO | Real Madrid vs Real Sociedad - EN VIVO En el futbol español se juega la Jornada 24 con un duelo de alta intensidad.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video El brutal dardo de Hansi Flick al Real Madrid en conferencia de prensa en vivo

Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan en la Jornada 24 de LaLiga.

PUBLICIDAD

En un duelo de alto poder intenta hacerse la punta del torneo ya que suma 57 puntos al entrar a este encuentro, uno por debajo del FC Barcelona que lidera el torneo.

Por su parte tiene 31 unidades y está a media table cerca de los sitios europeos.

El duelo se celebra en el Estadio Santiago Bernabeú.

Aquí las incidencias del partido:

A los 5 minutos del partido, el Real Madrid madrugó y Gonzalo García Torres puso adelante a los blancos tras una asistencia de Alexander Arnold.

A los 21 minutos, Mikel Oyarzabal marcó el empate vía penal.

Poco le duró el gusto al visitante, porque el conjunto Merengue recuperó la ventaja también por la vía penal a los 25 minutos.

A los 31, Federico Valverde hizo el 3-1 del Real Madrid.