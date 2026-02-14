EN VIVO | Real Madrid vs Real Sociedad - EN VIVO
En el futbol español se juega la Jornada 24 con un duelo de alta intensidad.
Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan en la Jornada 24 de LaLiga.
En un duelo de alto poder intenta hacerse la punta del torneo ya que suma 57 puntos al entrar a este encuentro, uno por debajo del FC Barcelona que lidera el torneo.
Por su parte tiene 31 unidades y está a media table cerca de los sitios europeos.
El duelo se celebra en el Estadio Santiago Bernabeú.
Aquí las incidencias del partido:
A los 5 minutos del partido, el Real Madrid madrugó y Gonzalo García Torres puso adelante a los blancos tras una asistencia de Alexander Arnold.
A los 21 minutos, Mikel Oyarzabal marcó el empate vía penal.
Poco le duró el gusto al visitante, porque el conjunto Merengue recuperó la ventaja también por la vía penal a los 25 minutos.
A los 31, Federico Valverde hizo el 3-1 del Real Madrid.
Ya en la segunda parte, de nueva cuenta de penal, Vinicius marcó el 4-1 a los 48 minutos.