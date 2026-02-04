LaLiga Obed Vargas y el 'pasado de Chivas' que lo envuelve con su dorsal en el Atlético de Madrid El mediocampista mexicano heredará un dorsal que tiene una historia muy ligada con el futbol mexicano.

Video ¡Con pasado en Chivas! Ojo a quien ha usado el dorsal 21, ahora de Obed Vargas

Obed Vargas, nuevo jugador del Atlético de Madrid, fue presentado como nuevo jugador del conjunto 'colchonero' en un evento en donde también se dio a conocer su nuevo dorsal, el '21', mismo que en el pasado se ha relacionado al futbol mexicano.

El mediocampista mexicano Obed Vargas usará el mismo número que elementos de gran renombre y talento comprobado, como el belga Yannick Carrasco, o Lucas Hernández, de la todopoderosa selección de Francia, pero también de viejos conocidos en la Liga MX.

En dos etapas que abarcan las temporadas 2004-2005 y 2011-2012, el dorsal 21 le perteneció a Luis Amaranto Perea, jugador de recuerdos mixtos en el Cruz Azul y, de hecho, fue fichado por los cementeros procedente del conjunto español.

Antes, se dorsal fue ocupado por el serbio Veljko Paunovic, ex director técnico de Chivas de Guadalajara, esto en la temporada 2000-2001.

Justo antes de Obed Vargas, el 21 era ocupado por Javi Galán, hoy en día jugador del Osasuna de Pamplona.