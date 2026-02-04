    LaLiga

    Obed Vargas y el 'pasado de Chivas' que lo envuelve con su dorsal en el Atlético de Madrid

    El mediocampista mexicano heredará un dorsal que tiene una historia muy ligada con el futbol mexicano.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡Con pasado en Chivas! Ojo a quien ha usado el dorsal 21, ahora de Obed Vargas

    Obed Vargas, nuevo jugador del Atlético de Madrid, fue presentado como nuevo jugador del conjunto 'colchonero' en un evento en donde también se dio a conocer su nuevo dorsal, el '21', mismo que en el pasado se ha relacionado al futbol mexicano.

    El mediocampista mexicano Obed Vargas usará el mismo número que elementos de gran renombre y talento comprobado, como el belga Yannick Carrasco, o Lucas Hernández, de la todopoderosa selección de Francia, pero también de viejos conocidos en la Liga MX.

    En dos etapas que abarcan las temporadas 2004-2005 y 2011-2012, el dorsal 21 le perteneció a Luis Amaranto Perea, jugador de recuerdos mixtos en el Cruz Azul y, de hecho, fue fichado por los cementeros procedente del conjunto español.

    Antes, se dorsal fue ocupado por el serbio Veljko Paunovic, ex director técnico de Chivas de Guadalajara, esto en la temporada 2000-2001.

    Justo antes de Obed Vargas, el 21 era ocupado por Javi Galán, hoy en día jugador del Osasuna de Pamplona.

    Otros elementos de renombre que pasaron por ese dorsal abarcan a Kévin Gameiro, Diego, Demis Nikolaidis, Leo Baptistao o Cristian Rodríguez.

    LaLigaAtlético de MadridMexicanos en el Exterior

